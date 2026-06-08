Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
7.42

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
truplo policija Kolpa

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 7.42

57 minut

V reki Kolpi našli moško truplo

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Reka Kolpa poplavlja. Poplave. | Fotografija je simbolična. | Foto Bojan Puhek

Fotografija je simbolična.

Foto: Bojan Puhek

Novomeške policiste je v nedeljo nekaj pred 12. uro občan obvestil, da je v reki Kolpi v okolici Dalnjih Njiv opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravniki pa so ocenili, da na njem ni znakov nasilja.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega, so sporočili z novomeške policijske uprave.

iskalna akcija
Novice Velika iskalna akcija: v reki našli truplo pogrešane osebe
Pula, Hrvaška
Novice Groza v Istri: ob potopljenem gliserju našli truplo, še ena oseba hudo poškodovana
Policija, Avstrija, Dunaj
Novice Grozljivo odkritje policije: našli truplo ženske, zazidano v steno
truplo policija Kolpa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.