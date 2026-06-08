Ponedeljek, 8. 6. 2026, 7.42
57 minut
V reki Kolpi našli moško truplo
Novomeške policiste je v nedeljo nekaj pred 12. uro občan obvestil, da je v reki Kolpi v okolici Dalnjih Njiv opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravniki pa so ocenili, da na njem ni znakov nasilja.
Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega, so sporočili z novomeške policijske uprave.