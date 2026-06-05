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Avtor:
R. K.

Petek,
5. 6. 2026,
14.31

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

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Natisni članek

Natisni članek
pogrešane osebe PU Nova Gorica iskalna akcija

Petek, 5. 6. 2026, 14.31

1 ura, 17 minut

Velika iskalna akcija: v reki našli truplo pogrešane osebe

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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iskalna akcija | Foto GRS Tolmin

Foto: GRS Tolmin

Na širšem naselju Dolenja Trebuša v občini Tolmin je včeraj potekala obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti Policijske postaje Tolmin, prostovoljni gasilci, vodniki reševalnih psov, gorski reševalci in potapljači. Ti so naposled v strugi reke Idrijce našli preminulo pogrešano osebo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Pod vodstvom Policijske postaje Tolmin je včeraj od jutranjih ur dalje na širšem območju naselja Dolenja Trebuša v občini Tolmin potekala obsežna iskalna akcija. Poleg policistov so pri iskanju pogrešane osebe sodelovali gasilci PGD Tolmin, Dolenja Trebuša, Most na Soči, vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije Severnoprimorske, Obalne in Notranjske regije in vodniki Zveze vodnikov reševalnih psov Severnoprimorske, Notranjske in Obalne regije ter gorski reševalci GRS Tolmin.

Na cesti Slap ob Idrijci–Dolenja Trebuša so najprej našli parkirano vozilo, ki je stalo približno 30 metrov od prepadne stene nad strugo reke Idrijce. Nekaj minut po 13. uri pa so potapljači Potapljaškega društva Tolmin v strugi reke Idrijce našli preminulo pogrešano osebo.

Zdravnik ZD Tolmin je na kraju potrdil smrt pogrešane osebe in odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Policisti PP Tolmin bodo o vseh ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

pogrešane osebe PU Nova Gorica iskalna akcija
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