V državnem zboru prejeli več sumljivih pošiljk

Ljubljanski policisti so zjutraj iz državnega zbora dobili klic, da so prejeli več sumljivih pisemskih pošiljk.

Policisti so že na kraju dogodka in preverjajo sumljive pošiljke. Po poročanju centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje naj bi šlo za pošiljke z belim prahom.

Na Šubičevi so tudi gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka.

Več informacij bo policija sporočila naknadno.