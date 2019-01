Slovenec, ki je v Švici ubil svojo mamo, mora na zdravljenje

Po sklepu sodišča se bo Elvir Rastoder, ki je maja v predmestju švicarskega Berna ubil svojo mamo, do nadaljnjega zdravil v mariborski enoti za forenzično psihiatrijo. V času napada je bil neprišteven zaradi akutne psihoze iz sklopa shizofrenij, poročajo mediji. Izrekli so mu varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Kot poroča Dnevnik, je psihiatrična izvedenka Mojca Zvezdana Dernovšek potrdila, da je umor in ravnanje po njem pripisati bolezni, saj so ga vodile blodnje in halucinacije. Bolezen se je razvijala dolga leta in je bila že kronična, saj nikoli ni bila zdravljena.

38-letnik se je po uboju pripeljal v Slovenijo in se predal policiji. Švicarski pravosodni organi so zahtevali njegovo izročitev, a jim naši niso ugodili. Obtoženi umora je vztrajal pri zagovoru iz preiskave, da ga je v otroštvu mama psihično in fizično trpinčila ter kazal na poškodbe rok in nog, ki pa jih tam ni bilo.

Maša Podlipnik je v zaključnem govoru opozorila, da bo zdravljenje dolgotrajno in nujno v zavodu zaprtega tipa, saj je po mnenju izvedenke obtoženi nevaren okolici. V preteklosti je tako kot mami pisal grozilna telefonska sporočila tudi očetu in stricu.

Obvezno psihiatrično zdravljenje lahko traja najdlje pet let, potem pa modo morali Rastoderja spustiti na prostost, piše Delo.