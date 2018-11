Pogrešan 17-letnik iz Črnomlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešan je 17-letni Leon Zorec, nazadnje so ga videli danes ob 11. uri dopoldne.

Sedemnajstletnik začasno biva v Mladinskem domu v Moškanjcih, stalno prebivališče pa ima v Črnomlju.

Mladoletnik je suhe postave, visok je 165 centimetrov, ima kratke rjave lase in modre oči. Nazadnje je bil oblečen v temnomodro bundo s kapuco, trenerko temnozelene barve in obut v superge, so sporočili s Policijske postaje Maribor.

Policisti prosijo vse, ki so 17-letnika opazili, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo številko 113.