Podiranje drevesa je bilo za moškega usodno

Pri naselju Dobrina v občini Žetale se je danes ob 12.49 v gozdu pri podiranju drevesa poškodoval občan.

Kljub hitremu posredovanju gasilcev PGD Ptuj, Žetale in Tržec ter reševalcev NMP Ptuj je poškodovanec umrl na kraju nesreče. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so zapisali na spletni strani Centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje.

"Poškodbe so bile tako hude, da je moški, navkljub nudeni prvi pomoči, umrl na kraju," so po nesreči sporočili s policije.

Po do zdaj zbranih informacijah je tuja krivda izključena.