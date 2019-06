Pobegnil v Italijo, ker je v avtu skrival ilegalne prebežnike

Policisti so ponoči okoli ene ure na Šmarski cesti v Kopru opazili osebni avtomobil s koprskimi registrskimi tablicami, v katerem je bilo več oseb. Vozilo so začeli ustavljati, a jih voznik ni upošteval in je pospešeno peljal naprej proti Italiji. Kasneje se je izkazalo, da je voznik slovenski državljan, prevažal pa je tri ilegalne prebežnike.

Kot so sporočili s koprske policijske uprave, so policisti peljali za voznikom čez mejo, medtem so tudi obvestili italijanske varnostne organe. Voznik je v Trstu zapeljal v slepo ulico, policisti pa za njim, nato pa sta vozili rahlo trčili. Voznik je po trčenju skušal pobegniti peš, vendar so ga policisti, ob pomoči varnostnika iz bližnjega trgovskega centra, prijeli.

Trije nezakoniti prebežniki, ki jih je voznik prevažal, so državljani Iraka. V dogodku se ni nihče poškodoval, na policijskem vozilu pa je nastala manjša gmotna škoda. Nadaljnji postopek so prevzeli italijanski varnostni organi.

S koprske policijske uprave so tudi sporočili, da so policisti v četrtek nekaj po 21. uri v Račicah ustavili osebni avtomobil. V njem so bili trije državljani Albanije, ki so nelegalno prišli v Slovenijo. Vsi imajo prepoved vstopa na schengensko območje. Vozil je 54-letni državljan Italije, sopotnik je bil 40-letni državljan Hrvaške. Policijski postopki še potekajo.

Ljubljanski policisti pa so v Brsniku in Ljubljani prijeli skupaj 11 državljanov Irana in Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, postopki še niso končani.