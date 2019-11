Napad na policista v Tržiču: sodbo potrdilo tudi višje sodišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je Duška Krupljanina obsodilo na 13-mesečno zaporno kazen zaradi preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na policista v Tržiču aprila 2017, so pojasnili na kranjskem okrožnem sodišču. Obtoženca je hkrati oprostilo plačilo stroškov pritožbenega postopka.

Kranjsko okrožno sodišče je 30. januarja letos po več kot leto dni dolgem sojenju Duška Krupljanina obsodilo zaradi preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada na policista v Tržiču aprila 2017.

Kranjska sodnica Andrijana Ahačič je tedaj poudarila, da je jasno, da sta policista Krupljanina aprila 2017 ustavila v Tržiču in izvedla zakonit postopek. Kot je navedla tožilka Helga Dobrin, je policist Krupljanina pozval, naj pokaže osebni dokument, ta pa se je takoj odzval agresivno. Policist ga je opozoril, da bo uporabil prisilna sredstva, in ker ni odnehal, je uporabil plinski razpršilec, solzivec pa je veter zanesel tudi v oči štiriletnega Krupljaninovega nečaka.

Napadla policista in ga udarjala

Krupljanin je policista udaril v obraz, tako da je ta padel in dobil lahke poškodbe, nato pa zbežal s kraja dogodka. Nanj se je vrnil s svojim bratom Danijelom Krupljaninom, s katerim sta po navedbah tožilke skupaj napadla policista, ta je bil takrat v avtu, in ga udarjala. Ker nista upoštevala ukazov, je policist uporabil pištolo in streljal v zrak, obtožena pa sta zbežala.

Danijel Krupljanin je napad na policista priznal. Sodišče mu je oktobra 2017 izreklo polletno zaporno kazen, ki jo je že pred tem prestal v hišnem priporu. Duško Krupljanin je krivdo ves čas zanikal.