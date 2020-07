Jadralni padalec zgrmel 50 metrov globoko

Padalec je strmoglavil na območju Podrte gore (občina Ajdovščina) v bližini vzletišča Kovk. Kot sporočajo s Policijske uprave Nova Gorica, so policisti Policijske postaje Ajdovščina ugotovili, da je ponesrečenec iz Gorenjske okrog 15. ure vzletel na vzletišču za jadralne letalce Lijak.

Nekaj pred peto uro popoldan je letel približno kilometer od vzletišča Kovk, tik ob vrhu Podrte gore. V zraku je nastala nenadna turbulenca, ki je jadralcu padalo zaprla, ta pa je padel 50 metrov globoko. Sicer se je ponesrečenec skušal rešiti s pomočjo nadomestnega padala, a žal neuspešno. Ponesrečeni je obležal tik pod previsom gore, na strmem pobočju.

K sreči so naključni mimoidoči takoj poklicali reševalce in ponesrečencu priskočili na pomoč. Prvi so bili na kraju nesreče Tolminski reševalci, nato pa so reševalci HNMP iz Brnika poškodovanca s helikopterjem prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center.