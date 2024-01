Za takšne hiše se Slovenci vse bolj odločamo

Pred desetletji so bile "tradicionalne" hiše "megalomanskih", velikih kvadratur nekaj povsem običajnega, dandanes se razmere in s tem bivanjske navade spreminjajo. Vse bolj so priljubljene hiše, ki so ravno prav velike tudi za štiričlansko družino, a ne prevelike, ko otroci odidejo zdoma in ko starši ostanejo sami. Iščete energetsko varčno hišo, ki omogoča kar največje udobje, ko se vrnete iz služb? Hišo, ki kljub manjšim dimenzijam nudi vse za kakovostno življenje? Tako, ki tudi za vzdrževanje sčasoma ni v preveliko finančno breme? Tako, kamor se rade volje in z veseljem zatečete po napornem dnevu v službi, hišo za "zlata leta" življenja in rešitve, ki bodo omogočale čim manj vzdrževanja in čim več časa za vrtnarjenje ter druženje z družbo, otroki, vnuki?

V zadnjem desetletju je trg montažnih hiš na ključ bliskovito zrasel, hkrati pa je z vrsto tovrstnih ponudnikov odločitev, komu zaupati ob tem pomembnem življenjskem mejniku, nekoliko težja. Gradnja hiše velja za enega največjih dogodkov v življenju, številni Slovenci pa ta pomemben mejnik zaupajo uveljavljenemu slovenskemu podjetju Žiher hiše.

Posebnost njihovih hiš ni le v tem, da so izdelane v lastnem proizvodnem obratu od hloda do hiše iz slovenskega lesa, temveč tudi v tem, da so opremljene z luksuznimi materiali in tehnologijami po najnovejših standardih. Njihove ključne prednosti – celovito rešitev, tehnološko dovršene, energetsko učinkovite montažne hiše in vizijo prihodnosti bivanja, ki precej zaznamuje že današnji dan – lahko zdaj spoznate v živo.

Osebno svetovanje: strokovnjaki podjetja Žiher hiše bodo na voljo za pogovor o vaših individualnih potrebah in željah, ki jih morebiti imate o svojem bodočem domu.

Voden ogled Žiher hiše: tako boste lahko občutili, kakšno udobje in kakovost bivanja vam nudijo njihove montažne hiše.

Individualna montažna hiša

V podjetju Žiher hiše od leta 2004 orjejo ledino na področju varčne gradnje montažnih hiš – naj gre za nizkoenergijske, pasivne ali skoraj ničenergijske hiše.

Čeprav imajo v svojem naboru ponudbe tipske hiše, pa se več kot 95 odstotkov strank odloči za individualne objekte. To pomeni, da izhajajo iz enega modela hiše, ki je investitorju najbližje tako po videzu kot tudi po bivanjskih potrebah in uporabni površini. Izhajajo iz izbranega modela, iz katerega potem naredijo unikatni izdelek, prilagojen stranki, investitorju. Vsaka njihova stranka ima na razpolago kataloški nabor hiš, ampak na koncu je rezultat vedno individualen, personaliziran, saj se skupaj z naročniki usedejo in analizirajo različne dejavnike. Naredijo analizo potreb, kaj vse stranke pravzaprav potrebujejo in kakšen je njihov način življenja. Pogledajo lokacijo, na kateri bi se hiša gradila, in skupaj načrtujejo vašo sanjsko hišo.

"Hiša za dva"

Tako sta nastali tudi dve hiši, ki pri potencialnih investitorjih vzbujata precej zanimanja. Tip hiše in "rešitve", ki so še posebej iskane? T. i. "hiša za dva", ravno prav velika hiša, kamor se rade volje zatečete po napornem dnevu v službi, hiša za "zlata leta" življenja in rešitve, ki bodo omogočale čim manj vzdrževanja ter čim več časa za vrtnarjenje in druženje z vnuki. S tovrstnimi željami je nastala tudi hiša v Zlatoličju, kjer je denimo podjetje Žiher hiše v lanskem letu organiziralo dan odprtih vrat.

Po tem, ko so otroci odšli na svoje, sta si investitorja omislila prav takšno hišo, kot jo potrebujeta za najlepša leta življenja. Kot pravita: "Energetsko varčno, pritlično, svetlo in lično." Z ženo sta o novi hiši razmišljala več kot 15 let, a če bi jo gradila takrat, bi bila drugačna. Zdaj pa sta gradila izključno zase. "Tudi parcelo, na kateri je postavljena nova hiša, sva že kupila pred približno 15 leti, vendar je potem čas nekako dozoreval. In da, zdaj je prišel trenutek, ko sva se pa res dokončno odločila. V tem času sva obiskala kar nekaj ponudnikov hiš, pridobila več ponudb. S podjetjem Žiher hiše sva se spoznala na nekem sejmu ter z njimi navezala stik, ki se je že od samega začetka izkazal za zelo pristnega. Hitro sva spoznala, da imajo tisto, kar iščeva, ter jih uvrstila v najožji izbor morebitnih ponudnikov," razložita investitorja omenjene hiše.

Zakonca sta sicer iskala nizko pritlično hišo, a tudi to, da je podolgovate oblike, je bil zelo ključen dejavnik. "Namreč, parcela je zelo velika in ta slog hiše − imenujem ga kar panonski − je tukaj zelo prisoten in nam je tudi nekako najbolj domač. Nekako gre za panonski slog hiše, kakršne so se gradili že pred stoletji, ampak v moderni izvedbi," razloži sogovornik.

Izbrala sta osnovni model hiše Petovia, ki so jo v podjetju Žiher hiše v celoti prilagodili njunim željam.

Enega izmed primerov dobrih praks podjetja Žiher hiše predstavlja tudi spodaj priložena luksuzna hiša za dve osebi, ki se razprostira na "le" 116 kvadratnih metrih, kljub temu pa nudi vse, kar je potrebno za kakovosten vsakdan.

Tudi tukaj v osnovi hiša izhaja iz tipske hiše Petovia, ki nudi preprosto oblikovan tloris, povezan z naravo, ter vse, kar uporabnik potrebuje za življenje v eni etaži. Klasična, a hkrati moderna arhitektura tlorisno loči spalni del od tehničnega dela hiše. Poudarek pa je na osrednjem bivalnem prostoru, ki se v svoji funkcionalnosti razširi na zunanjo pokrito teraso in tako še tesneje poveže uporabnika z naravo.

Ta na videz preprosta hiša na samo enem nivoju nudi funkcionalno razporeditev prostorov. V samo enem nivoju so v svetel in izjemno prostoren bivalni prostor združene kuhinja, dnevna soba in jedilnica.

Bivalni prostor se razprostira na več kvadratnih metrih in vključuje kamin, kuhinjo s shrambo ter jedilnico. Iz bivalnega prostora se razprostira zunanja terasa z jakuzzijem in bazenom. Neposredno v jakuzzi, ki je na terasi, ali v bazen je mogoče dostopati tudi iz velike spalnice. Prav tako je v hiši luksuzna kopalnica s savno, kadjo, prho in veliko garderobo, prav tako pa tudi soba za goste.

Čedalje več manjših hiš

V podjetu Žiher pritrdijo, da gre zadnja leta težnja predvsem v smer manjše kvadrature hiš. "Posledično v zadnjih letih načrtujemo tudi veliko pritličnih hiš, tako z ravno kot tudi dvokapno streho. Vsekakor se za hiše v velikosti 200 kvadratnih metrov ljudje odločajo redkeje, kot so se mogoče v preteklosti. Ključne so seveda bivanjske potrebe, iz katerih vseskozi izhajamo," razložijo.

Pomembno jim je, da skupaj z naročnikom zasnujejo takšno hišo, ki bo na lokaciji pravilno umeščena. "Da bo v hiši še dovolj svetlobe, da bo hiša dovolj osvetljena in da bo v hiši pravilno umeščena tehnika. To pomeni, da bo hiša dovolj topla, dovolj zračna, prezračena, s primernim sistemom rekuperacije in da bo tudi varčna. Pri tem nam je v veliko pomoč in veselje sodelovanje z našim dolgoletnim partnerjem, podjetjem Viessmann," pojasnijo v podjetju Žiher hiše.

Pomislekov čedalje manj

S sogovorniki iz podjetja Žiher na kratko spregovorimo tudi o potencialnih dvomih in pomislekih o kakovosti in obstojnosti montažnih hiš. "Teh je čedalje manj. Če povzamemo vso našo prehojeno pot od leta 2004, lahko rečemo, da so se na področju montažne gradnje zgodili ogromni premiki. Začetki so bili težki, številni so imeli ogromno pomislekov v primerjavi z zidano gradnjo, a danes je težnjo izjemnega zanimanja za montažno gradnjo skoraj nemogoče ustaviti. Verjamemo, da bo v nekaj prihodnjih letih montažna gradnja popolnoma prevladala na trgu," odgovarjajo.

V prihodnost usmerjene rešitve

Verjamejo, da so njihove rešitve usmerjene v prihodnost. "Navsezadnje imajo vse naše hiše zadnjih deset let vgrajene sončne celice in nekako smo imeli to videnje, da bo električna energija v prihodnosti velik strošek. Naš razvoj in gradnja hiš zato potekata v trajnostni, zeleni smeri, v okviru katere želimo svojim naročnikom ponuditi to, kar potrebujejo in želijo, da je bivanje v naših hišah na visoki ravni in seveda z minimalnimi stroški vzdrževanja. V letih svojega delovanja smo usposobili in razvili najboljšo hišo Žiher na svetu, v kateri je račun za elektriko nižji kot račun za telefon. Lahko rečem, da na koncu stranka plača samo omrežnino, kar je v teh časih še posebej pomembno, saj vemo, da se energenti zelo dražijo," sklenejo.

