Dotik neba v vašem domu

V podjetju Wienerberger nenehno iščejo rešitve, ki bodo racionalizirale porabo energije, ohranjale naše okolje ter zagotavljale zdravje in varnost vseh članov gospodinjstva. Z mislijo na kupce, njihove želje in zahteve so v svojo ponudbo vključili strešna okna, ki predstavljajo sinonim kakovostnega bivanja. Z vizualnim udobjem v domu, ki daje občutek prostranosti, se s strešnimi okni in optimalno količino svetlobe izboljšuje produktivnost, zmanjšuje utrujenost in zagotavlja visoka kakovost življenja.

Prihodnost se gradi premišljeno

Čeprav se gradbeni trendi menjujejo hitreje kot kadarkoli prej, si velika večina še vedno želi nove in zanimive rešitve, ki trajajo. Poleg funkcionalnosti in lepega videza streha prinaša s seboj številna vprašanja. S streho povezano vprašanje je tudi, katero strešno okno izbrati, ko si urejamo podstrešno stanovanje. Ne glede na to, ali urejamo dnevni prostor, kopalnico ali otroško sobo, so strešna okna prava izbira.

Več naravne svetlobe bivanje v vašem domu naredi veliko bolj udobno, na vas pa je, da izberete, kateri model najbolj ustreza vašemu bivalnemu prostoru. Izbirate lahko med tremi modeli oken, in sicer Tondach Smart Pro, Tondach EnergyPlus in Tondach Project. Vsak model je na voljo v šestih različnih dimenzijah in zajema visokokakovosten borov les, lepljen v slojih ter vakuumsko impregniran.

Tondach SmartPro - okna z energetsko varčnim protivlomnim steklom

Strešna okna Tondach SmartPro so zasnovana za prostore, kjer prihaja do višje stopnje vlage, kot je kuhinja ali kopalnica, saj premaz na okvirju zagotavlja dodatno zaščito pred vlago. Trije sloji poliuretanskega laka ustvarjajo vzdržljive in gladke površine okvirja v beli barvi. Strešna okna omogočajo prezračevanje s samodejnimi nastavitvami in zvočno izolacijo do 35 dB. SmartPro zajema sistem s povečano protivlomno zaščito, in sicer protivlomno steklo v skladu z evropskimi zahtevami RC 2 N.

Tondach EnergyPlus - visoka energijska učinkovitost.

Tondach EnergyPlus so strešna okna s steklom visoke energijske učinkovitosti in vrhunskih protivlomnih lastnosti. Njihova prednost je, da ne zahtevajo dodatne zaščite ter da ponujajo nadgradnjo kakovosti in leseni okvir, ki je premazan z akrilnim lakom v naravni barvi. Z inovativnim sistemom je okno protivlomno zaščiteno pred udarci, premikanjem ročke z uporabo orodja ter odstranjevanjem ali razbijanjem stekla.

Tondach Project - standardno termoizolacijsko steklo

Sodobna strešna okna Tondach Project s standardnim termoizolacijskim in energijsko varčnim steklom odlikuje atraktiven dizajn s središčnim (centralnim) vzmetenjem. Leseni okvir je premazan z akrilnim lakom v naravni barvi in dodatno zaščiten z aluminijskimi profili, odpornimi proti vremenskim razmeram in UV-sevanju.