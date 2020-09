Pametni dom: LED-svetila po meri

Prihodnost je že tu: ustvarite si popolno domače vzdušje s pravo izbiro osvetlitve. Pametna svetila bodo nedvomno pripomogla k bolj kakovostnemu bivalnemu okolju in vam hkrati omogočila svetlobo po vaši meri. Ne glede na to, ali ste doma ali morda celo na počitnicah.

Na dopust se boste lahko odpeljali pomirjeni, saj bodo doma spreminjajoče se nastavitve osvetljevanja odgnale vlomilce.

Pametni dom je pojem, ki se nam je v zadnjem obdobju še kako zasidral v vsakdan. Iskanje pametnih rešitev na vseh področij življenja je postalo pravi lov za zakladom.

Prav pametna svetila so eno izmed najbolj priljubljenih področij uporabe pri pametnem domu. Upravljanje sodobne osvetlitve prinaša veliko prednosti.

Lahko boste privarčevali pri električni energiji, saj boste lahko na pametnem telefonu preverili, ali je luč v dnevni sobi še prižgana.

LED-svetila: pravi skok v prihodnost

LED-svetila so nedvomno "must have" sodobno opremljenega doma. Če bodo ta obogatena s pametno tehnologijo, pa bo njihova uporabnost še bolj po vaši meri.

Pametna svetila olajšajo in obogatijo vsakdan na različne načine. Zaradi sodobnih LED- in omrežnih tehnologij se odpirajo povsem nove možnosti, s katerimi lahko v svojem domu doživite celoten spekter osvetljevanja: v trenutku lahko preklopite iz tople v hladno barvo svetlobe, dodajate različne barvne odtenke in v hipu poskrbite za hitro zatemnitev prostorov.

LED-svetila so lahko prava dekoracija v vaših prostorih.

LED-luči namreč omogočajo popolno prilagoditev vašim trenutnim željam in potrebam. In to je bistvo pametno zasnovanega doma. Sodobne LED-žarnice so v popolni harmoniji z vašim počutjem in dnevnim ritmom, hkrati pa poskrbijo za popoln ambient za različne domače priložnosti - od veselih zabav, živahnih družinskih trenutkov do popolne romantike. Na vse to bo vplivala tudi prava osvetlitev.

Inteligentna osvetlitev prinaša s seboj še veliko drugih prednosti: Večja varnost: s samodejno aktivacijo LED-luči bo spotikanje v temnem hodniku stvar preteklosti.

bo spotikanje v temnem hodniku stvar preteklosti. Izboljšanje bivalnega udobja s preprostim upravljanjem osvetlitve: s preklopom med različnimi barvami temperature.

Protivlomna strategija: prelisičite vlomilce z upravljanjem luči na daljavo.

Nižji stroški elektrike: LED-tehnologija je sama po sebi ugodnejša, s pametnim upravljanjem pa boste lahko zlahka dodatno znižali stroške za elektriko.

Moderno, elegantno in pametno

Kako delujejo pametna svetila?

Pozabite na stikala, LED-žarnice boste upravljali kar prek svojega pametnega telefona, računalnika ali tablice - s kavča, iz pisarne ali s počitnic. Delujejo pa tudi na glasovni ukaz: "Ugasni luč!"

Za vzpostavitev pametne osvetlitve doma potrebujete le dostop do tehnologije WLAN in tako lahko od vsepovsod dostopate do sistemov pametnega doma.