Ustvarite prijeten prvi občutek ob vstopu v vaš dom

Predsoba je prvi del hiše, kamor vstopimo, in tu dobimo prvi občutek domačnosti in topline, ko se vsakodnevno vračamo v svoj dom. Je vhod v središče našega sveta, kjer z olajšanjem sezujemo obutev in slečemo jakne ter pustimo za seboj vse skrbi preteklega dne. A vendar je pogosto ravno predsoba tista, ki ji posvečamo najmanj pozornosti, ko gre za oblikovanje in opremljanje.

Pomembno je, da se v vsakem kotičku svojega doma počutite prijetno in domače. To velja tudi za predsobo, ki je prvi prostor, v katerega vstopite, ko pridete domov.

Kaj potrebujemo v predsobi?

V predsobi odlagamo svoje osebne stvari, kot so oblačila, čevlji, torbice, ključi, dežniki. V njej torej potrebujemo pohištvo in dodatke, ki omogočajo odlaganje in shranjevanje. Vendar je za oblikovanje predsobe potrebna premišljenost. V majhnih predsobah bi z dodajanjem preveč kosov pohištva in dodatkov lahko onemogočili prosto gibanje, zato se je pri opremljanju vedno treba zanašati na razpoložljiv prostor. Smiselno je izkoristiti prostor v vsej njegovi velikosti, a hkrati paziti na to, da se v predsobi lahko srečamo s preostalimi člani gospodinjstva.

Dobro premišljena in načrtovana zasnova predsobe je ključ do urejenega prostora, ki ni le funkcionalen, pač pa tudi estetskega videza. V predsobi dobijo gostje prvi vtis o našem domu in seveda o nas samih, zato je pomembno razmišljati o oblikovanju in organizaciji tega prostora.

Zvesti pomočnik pri oblikovanju predsobe je večnamenska in vsestranska omara. Pri tem je treba načrtovati postavitev obešalnikov, polic in predalov v skladu s potrebami in željami, pa tudi morebitnih visečih omaric za shrambo oblačil zunaj sezone. Pomembno je, da omare omogočajo najbolj racionalno uporabo, zato je zaželeno vnaprej načrtovati seznam stvari, ki jih bomo hranili v garderobni omari. Z optimalno izbiro omare za predsobo zagotovimo varno in priročno mesto za shranjevanje ter odlaganje oblačil in obutve za vse letne čase.

Izberite funkcionalno pohištvo, saj boste v predsobi potrebovali veliko prostora za odlaganje čevljev, obešanje jaken in plaščev ter shranjevanje modnih dodatkov.

Predsoba je pomemben del vsakega doma in je vsekakor vredna vaše pozornosti. Uporabne in atraktivne garderobne omare omogočajo prostor za shrambo oblačil, dodatkov in pomembnih predmetov, ki jih želite imeti vedno pri roki. Zasnovane so v najrazličnejših stilih, materialih in barvah. Lahko izberete že sestavljene komplete za predsobe, kjer dobite vse v enem kosu, ali se odločite za posamezne kose in jih dopolnite z dekorativnimi dodatki ter tako ustvarite prijeten prvi občutek ob vstopu v vaš dom.

Da bo predsoba vedno pospravljena in čista

V predsobi je nemalokrat težko vzdrževati tla čista, še posebej če v dom vsakodnevno vstopajo otroci ali kosmati prijatelji. Čevlji so magnet za umazanijo, sploh tisti, s katerimi delamo na vrtu, skačemo po blatnih lužah, tekamo po snegu.

K sreči se ni težko preobuti v čiste copate, preden vstopimo v dnevno sobo ali kuhinjo. Stojalo za čevlje bo poskrbelo, da čevlje lahko odložimo in tako poskrbimo tudi za to, da se umazanija ne zasuši na čistih tleh.

Pri načrtovanju predsobe ne smemo pozabiti na mesto za preobuvanje. V pohištvenih prodajalnah je velika izbira klopi za predsobe, ki vključujejo praktična stojala, hkrati pa poskrbijo za udobno preobuvanje, kadar zapuščamo dom ali se vračamo domov.

Da čevlje ohranjamo v dobrem stanju, potrebujemo omaro, kamor jih lahko shranimo po uporabi. Omare za čevlje nam omogočajo, da imamo dober pregled nad svojo obutvijo ter čevlje lažje najdemo, ko jih potrebujemo. Poskrbele bodo za vzdrževanje reda v vsakem trenutku.

S funkcionalno garderobno klopjo si boste zagotovili dodaten prostor za sedenje in shrambo.

Naj bo predsoba opremljena z lepim in kakovostnim pohištvom, ki vam bo v trenutku dalo prijeten občutek.

Z dekorativnimi dodatki do stilske harmonije in pristnosti

Ogledalo je eleganten in hkrati praktičen dodatek v vsaki predsobi. Prostor bo optično povečalo in mu dodalo pridih glamurja. Z dodajanjem drugih okrasnih elementov, kot so predpražniki, preproge, vaze in rože, bomo prostor poživili in naredili še bolj domač ter gostoljuben. Prednost teh elementov je v tem, da jih vedno lahko zamenjamo in prilagodimo glede na letni čas.