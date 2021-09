Spoznajte svojo novo kopalnico, še preden ta zasije pred vašimi očmi

Kopalnica je eden od najbolj obremenjenih prostorov v vsakem domu in hkrati tudi oaza za sprostitev, kjer se spočijemo po napornem dnevu, poskrbimo za dobro počutje in si privoščimo nekaj trenutkov samo zase.

Domače središče dobrega počutja je zlata vredno, zato si pri načrtovanju privoščimo 3D-izris. Tako bomo lažje izbrali ustrezne kopalniške elemente, barve in dodatke.

Zato je tako pomembno, da je kopalnica urejena po naših estetskih merilih, usklajena s sodobnimi standardi v gradnji in da so materiali takšni, da nam omogočajo dolga leta uživanja v tem domačem svetišču dobrega počutja.

Prvi znaki, da je čas za prenovo kopalnice, so zagotovo dotrajani elementi, stara napeljava, ki pušča, in obraba materialov ter pomanjkanje prostora, nabiranje plesni. Ker kopalnice ne prenavljamo ravno pogosto, moramo posege v prostor načrtovati premišljeno. Tudi načrtovanje nove kopalnice v novem domu, ki šele nastaja, lahko gre za novogradnjo ali prvo vselitev, zahteva veliko premisleka, da bo zasijala v novi podobi.

Predvsem moramo seveda upoštevati svoje želje, ki pa velikokrat presegajo naše zmožnosti, tako kar zadeva razpoložljiv prostor kot naše finančne zmožnosti. Velikokrat pa prvo oviro pri načrtovanju kopalnice pomeni že dejstvo, da nismo usposobljeni za tovrstne oblikovalske in gradbeniške podvige. Številni med nami nimamo tako dobre prostorske predstave in si ne znamo predstavljati, kako bi ureditev ali določena oprema in element delovali v našem prostoru, kaj bi bilo dobro izkoristiti in kakšne barve bi nam ustrezale.

Kopalnica, povsem prilagojena vašim željam Da bo končni rezultat resnično po meri vaših pričakovanj, se pri zasnovi kopalnice posvetujte s strokovnjaki. V trgovinah OBI vam bodo njihovi strokovnjaki pripravili 3D-izris vaše nove kopalnice, ki je popolnoma prilagojena vašim željam in potrebam. Pri tem bodo upoštevali tako posebnosti vašega doma kot stavbnega pohištva. Ker imajo bogate izkušnje z načrtovanjem prostorov, vam bodo izdelali optimalen načrt sanitarnih elementov in kompleksnih vzorcev ploščic različnih velikosti. To je idealen način, da si svojo kopalnico ogledate, še preden bo izdelana, saj vam jo bodo lahko izrisali kar v 3D-različici.

Kakšen barvni slog obožujete?

Ne glede na to, kakšne barve so nam sicer všeč, je pri kopalnicah ustaljeno pravilo, da morajo biti barve čim bolj umirjene in naravne. Pastelni in bež odtenki ter barve bele kave delujejo pomirjajoče, elegantno in se jih ne morete nikoli naveličati. Mogoče se vam omenjene barve zdijo dolgočasne, a z vsiljivimi močnimi barvami lahko optično zmanjšate prostor in vplivate na počutje v prostoru, predvsem pa se jih lahko kmalu naveličate. Najboljša odločitev je še vedno kopalnica v brezčasni beli barvi, ki jo lahko popestrimo z dodatki v kontrastnih barvah. Izberite dodatke različnih barv in tako ustvarite razgiban in navdihujoč ambient.

Zmagovalna je kombinacija bele barve in lesa, ki ima v kopalnici veliko vlogo: prinese občutek topline in intimnosti. Tudi dodatki, kot so podstavki za milo, straniščna deska in stojala za brisače, so lahko v leseni izvedbi.

Ključna oprema za udobno kopalnico

Izbira materialov določa življenjsko dobo naše kopalnice.

S primerno sanitarno opremo lahko izkoristite čisto vsak kotiček v kopalnici. Poleg visoke omare, ki je skoraj obvezna v vsaki kopalnici, če le prostor to dopušča, namestite nizko omarico pod umivalnik. Če želite doseči poseben estetski učinek, se odločite za omarico z nogicami, ki prostor naredi bolj zračen, pa še pod omarico lahko temeljito očistimo prah in umazanijo, ki se v kopalnici hitro nabereta.

Kopalniško pohištvo kupite v kompletu s preostalimi ključnimi elementi kopalnice, kot so umivalnik, pipa, ogledalo in LED-luči. To je nedvomno uporabna in hitra rešitev, ki vam bo močno olajšala načrtovanje prostora. Hkrati je takšna izbira pogosto tudi bolj ekonomična.

Za boljšo predstavo se odločite za izdelavo 3D-izrisa, da boste lahko čim bolje kombinirali vse elemente in izkoristili čisto vsak centimeter tega prostora, ki je ponavadi zelo skopo odmerjen v vsakem stanovanju.

Ker so kopalnice po navadi tisti prostor, kjer načrtovalci niso predvideli okna, sploh v blokih, je svetloba še toliko pomembnejša. S pomočjo stropnih in stenskih LED-svetilk lahko dosežete pravo ravnovesje luči, ki je v kopalnici izjemno pomembno.

Zakaj se odločiti za 3D-izris kopalnice?

Tovrstna pomoč strokovnjakov je pri načrtovanju kopalnice zelo pomembna, saj nam pomaga izbrati pravo postavitev vseh elementov, nepogrešljiva pa je pri načrtovanju inštalacij. Glavna prednost 3D-izrisa kopalnic za končnega uporabnika pa je boljša vizualna predstavitev končnega videza kopalnice.

Pri OBI-ju je 3D-izris kopalnice za njihove stranke brezplačen, pri izdelavi pa upoštevajo tako posebnosti vašega doma kot stavbnega pohištva. Tako bo vaša kopalnica zažarela v povsem novi podobi, še preden bodo vsi gradbeni posegi in keramičarska dela zares dokončani. Ponujajo optimalen načrt sanitarnih elementov ter izris kompleksnih vzorcev ploščic različnih velikosti in barvnih odtenkov.

Najmanjši prostor v domu, ki zahteva največji finančni vložek

Za mojstrski izris kopalnice obiščite poslovalnice OBI Ljubljana, Kranj, Celje, Maribor in Koper. Vse, kar potrebujete za načrt kopalnice, je podroben načrt z meritvami ter ambientalno fotografijo izgleda kopalnice, da bodo lažje in hitreje izdelali izris.

Pri izbiri materialov, ki je naslednji korak pri načrtovanju nove kopalnice, ne smete sprejemati kompromisov, saj kakovostnejši materiali zagotavljajo daljšo življenjsko dobo vseh elementov v kopalnici, ki mora zdržati kar nekaj let. Ravno zaradi tega je prenova kopalnice ali načrtovanje nove kopalnice tako zahtevna – gre za najmanjši prostor v domu, ki ponavadi zahteva največji finančni vložek – gledano relativno na kvadratni meter površine.

Glede na vgrajene materiale in opremo se cena prenove kopalnice giblje med 500 in 1.500 evri na kvadratni meter.

Prvi korak se začne pri načrtovanju, zato ne odlašajte z obiskom OBI-ja, kjer vas čakajo strokovnjaki za izdelavo 3D-izrisa za lažjo predstavo o tem, kako naj bo videti vaš najintimnejši prostor doma.

V OBI-ju preverite aktualno ponudbo kopalniške opreme, dodatkov ter pohištva, keramike, ploščic in armatur.