Še ne poznate legende o mineralnem ovnu? Kmalu bo zanjo vedel ves svet.

Apokaliptično vzdušje temačnih barv v trenutku zamenjajo futuristični laboratoriji, kjer se dogajajo znanstveni poskusi. Vse, kar sledi, je prihodnost, ki je že tu.

Prizori, ki jih bomo želeli gledati v nedogled

Ne, ne gre za novo uspešnico priznanega animacijskega studia, ampak za vrhunski oglas, kjer je združeno vse, kar omogoča umetnost digitalne tehnologije ustvarjanja filmov.

V oglasu za priznano znamko mineralne volne Knauf Insulation, ki proizvaja vrhunske izolacijske materiale iz kamene in steklene volne, lahko občudujemo umetnost računalniško ustvarjene grafike (CGI), s katero prizori dobijo izjemno vizualno razsežnost. Digitalizacija že dolgo spreminja svet premikajočih se slik, saj so računalniško generirano podobo v celovečercu prvič uporabili že leta 1976 v filmu Futureworld.

Izjemni vizualni učinki v novem oglasu za Knauf Insulation gledalca popolnoma očarajo. Zgodba temelji na ustvarjalni predpostavki, da če nam ovce dajo volno, potem moramo mineralno volno dobiti iz kamnitih ovc.

Napredna tehnologija, ki spreminja filmsko pokrajino

TV oglas je pripravila slovaška agencija MullenLowe GG. Kot so zapisali na svoji spletni strani, je bil največji izziv narediti oglas, ki bo učinkovit v kar 14 državah. Režiser oglasa je večkrat nagrajeni slovaški režiser kratkih filmov in oglasov Roman Valent.

Gre za enega prvih TV oglasov, narejenih s tehnologijo računalniško generiranih podob, ki je dodobra spremenila filmsko pokrajino.

Njen največji potencial je v tem, da zmanjša razkorak med filmom in animacijo. Uporabljajo jo v vseh sodobnih produkcijah, tudi pri seriji Igra prestolov.

Domišljijski svet in resničnost sta s tehnologijo CGI neopazno prepletena. Kljub temu da gre za neke vrste animacijo, v filmu vseeno nastopajo igralci, ki jih s pomočjo računalniške tehnologije opremijo z vsemi lastnostmi bitij, ki jih uprizarjajo. Tako dobijo divjo grivo, prazgodovinsko obleko in drugačen videz. Tehnologija jih lahko pomladi ali spremeni v mačke.

Oglejte si, kako so snemali oglas za Knauf:

Naravna moč kamna za večje udobje vašega doma

Mineralna volna je naraven, negorljiv, paroprepusten in zvočno izolativen material, ki je odporen na mikroorganizme in se zaradi svojih odličnih tehničnih lastnosti uporablja kot toplotna, zvočna in požarna izolacija.

Gre za negorljiv material, ki objektu prinese izboljšano oziroma največjo možno požarno varnost v tem segmentu.

Vlaga in plesen zelo slabo vplivata na naše zdravje, zato je izbira prave izolacije ključna, če želimo živeti v zdravem okolju.

Izolacija iz mineralne volne Knauf Insulation je inovativen material, ki ga odlikuje tako naraven izvor, kot tudi naravno vezivo. Izdelke Knauf Insulation namreč izdelujejo po posebni ECOSE Tehnologiji, ki pomeni, da so mineralna vlakna vezana s posebnimi inovativnimi vezivi na naravni osnovi, kar izdelke Knauf Insulation postavlja v sam vrh izolacij, saj edini v svetu uporabljajo to tehnologijo naravnih veziv.