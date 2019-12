Oglasno sporočilo

Kako se pripraviti na nakup vhodnih vrat?

Proces gradnje ali prenove hiše od nas zahteva veliko mero spretnosti, odločanja in poguma pri izbiri ključnih elementov. Še posebej pozorno moramo izbrati vhodna vrata, saj bodo naš dom zaznamovala za nekaj desetletij. Da bi se izognili tipičnim spodrsljajem, ki bi nas na to opominjali vsako jutro in večer, je dobro poznati najpomembnejše lastnosti vhodnih vrat. Nenazadnje menjava vhoda niti ni tako enostavna ter ugodna kot nakup novega kuhinjskega seta. Upoštevati moramo številne vidike, kot so cena, materiali, kakovost izdelave, tehnične lastnosti, funkcionalnosti ter zahtevnost vzdrževanja. Pozornost je treba usmeriti tudi v izbiro dizajna, ki estetsko zaokroži končno podobo doma. Le tako bomo izbrali vhodna vrata, ki jih bomo s ponosom odpirali in zapirali še mnogo let.

Vhodna vrata Pirnar

Vhodna vrata imajo za vašo družino tudi ideološki pomen, ki presega meje otipljivega, saj imajo tudi v simbolnem smislu eno najpomembnejših varovalnih in ločevalnih vlog v človeški zgodovini. So sinonim za varnost, zasebnost, hkrati pa v nas zbujajo občutek pomirjenosti.

Vhodna vrata naj sovpadajo z arhitekturnim slogom hiše

Ključnega pomena je, da slog vrat prilagodite arhitekturnemu slogu vaše hiše. Na trgu je veliko vrst nevtralnih vhodov, ki se prilegajo skoraj vsakemu domu: steklena vhodna vrata, dvokrilna vhodna vrata, lesena vhodna vrata itd. Izbirate lahko med modernimi ali tradicionalnimi dizajni in jih dopolnite z najrazličnejšimi estetskimi detajli ter funkcionalnimi dodatki po naročilu.

Barva vhodnih vrat ni najpomembnejša, vsekakor pa je najverjetneje prva lastnost, ki jo opazimo, zato bodite pazljivi, da bo tudi ta sovpadala s slogom hiše ter z izbrano fasado. Če je fasada vaše hiše odeta v žive in pisane barve, potem izberite eno- oziroma dvobarvno različico vrat. Drzna in moderna vrata z vpadljivimi dodatki so kot pika na i preprostejšemu dizajnu hiše, vsekakor pa poslušajte sebe in svoj okus, saj vas bo ta odločitev spremljala še desetletja.

Izbira pravega materiala

Najbolj priljubljeni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo vhodnih vrat, so les, aluminij in steklo. Les velja za precej tradicionalno izbiro, ki že stoletja vodi v priljubljenosti. Je izredno čvrst in topel naravni material, ki je tudi odličen naravni izolator. Je odlična izbira, saj omogoča natančno obdelavo – les je namreč mogoče površinsko obdelati na številne načine ter ga pobarvati v katerokoli barvo. Tako so lesena vhodna vrata odlična izbira za tiste z že izoblikovanimi, natančnimi željami glede podobe hišnega vhoda.

Dandanes se vedno več lastnikov odloča za aluminijasta vrata, saj aluminij odlikujeta izjemna trdnost ter sposobnost strukturnega oblikovanja. Je ekološki in hkrati izredno odporen material, zato bo kos vsakemu vremenu. Tudi aluminijasta vhodna vrata so na voljo v poljubnih dimenzijah ter mnogih barvah, zato jih je mogoče povsem prilagoditi vašemu domu.

Aluminijasta, lesena in kombinirana vhodna vrata

Tudi vrata iz kombinacije lesa in aluminija so vrhunska izbira, saj združujejo nepogrešljive funkcije: trdnost in visoko stopnjo varnosti aluminija ter toplotno izolacijo in naraven videz lesa.

Skrbno izbrani detajli za osebni pečat

Ko se enkrat odločite o izbiri materiala, barvi ter strukturni obliki vaših vrat, se lahko osredotočite na detajle. Dopolnite vhod v svoj dom tako, da bodo obiskovalci že takoj ob prihodu začutili vašo osebno energijo ter prefinjenost. Tu so možnosti neskončne, saj lahko izbirate med ravnimi ali dinamičnimi vrati, med klasičnim kovinskim potezalom, sodobnim potezalom iz žarečega kristala ali pa se odločite za potezalo na prstni odtis (samodejno potezalo).





Sodobno potezalo iz žarečega stekla Pirnar

Tisti ljubitelji prestiža, ki ste vedno v koraku s tehnološkim napredkom, pa si lahko omislite najnaprednejša vhodna vrata, ki delujejo na podlagi sistema prepoznavanja obraza.

Ne pozabite na varnost ter toplotno in zvočno izolacijo!

Pomembno je, da se ustrezno informirate o tehničnih lastnostih, kajti videz ni vse! Glaven namen vhodnih vrat je ločevanje zunanjega sveta od zasebnosti, kar nam omogoča način zaklepanja. Odločite se za tista vrata, ki vam bodo zagotovila najvišjo raven varnosti. Z izbiro kakovostnih vrat boste dolgoročno tudi privarčevali s porabo energije, saj vam bodo zagotovila ustrezno toplotno izolacijo, poskrbela pa bodo tudi za zaščito pred zunanjim hrupom in vrvežem (zvočna izolacija).

Svojemu domu privoščite le najboljše

Izberite vrata, ki bodo s svojo inovativno funkcionalnostjo in estetsko dovršenostjo zadovoljila vsa vaša pričakovanja ob uporabi. Prestižna, ročno izdelana vhodna vrata vodilnega slovenskega proizvajalca Pirnar vam omogočajo prilagoditev arhitekturnemu slogu vaše hiše, trdnost in trpežnost materialov, ki vam bodo služili celo življenje, varen in topel dom, skrbno izbrani detajli pa bodo hišo oblikovali v zaključeno celoto.

