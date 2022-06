Junija letos bo v Slovenijo in več drugih držav srednje in (jugo)vzhodne Evrope vstopila nova znamka pametnih telefonov, ki v zadnjih letih strmo raste v svoji domovini in približno 60 drugih državah, kjer je že prisotna. Eden od njihovih ključnih strategov nam je med drugim pojasnil, zakaj v Slovenijo prihaja šele zdaj in kako nameravajo prepričati uporabnike na našem že dodobra zasičenem trgu.

Seon-il Hwang je podpredsednik za upravljanje blagovne znamke, odnose z javnostmi in maloprodajo v evropski regiji družbe kitajske tehnološke družbe vivo. Pridružil se ji je leta 2017, zdaj pa dela v novem evropskem središču družbe v Düsseldorfu, kjer prav strategija in uveljavljenje širitve na nove evropske trge spadata med njegove prednostne naloge. Še pred prihodom v Evropo se je na sedežu družbe intenzivno ukvarjal s strategijo blagovne znamke, zlasti na Kitajskem, kjer so, kot pravijo, najmočnejši proizvajalec pametnih telefonov (na svetu pa peti).



Po diplomi iz poslovnega menedžmenta na univerzi Hanyang v njem domači Južni Koreji in MBA na China Europe International Business School je deset let delal kot strateg blagovnih znamk v avtomobilski industriji, predvsem za BMW na Kitajskem.

Vivo v tem delu sveta še ni splošno znan. Kaj so vrednote vašega podjetja?

Za nas je pomembno, da ves čas razmišljamo z vidika uporabnika. Vedno znova se vračamo k temu, kar vidimo in slišimo od uporabnikov iz prve roke, nato pa zasnujemo nove načrte, da bi vsaka nova generacija naprav uporabnikom ponudila popoln paket storitev. Inovacij ne uvajamo le zaradi inovacij. Mi smo veliko bolj pragmatični, prizemljeni in osredotočeni na funkcije, ki jih uporabniki v resnici uporabljajo.

V podjetju radi rečemo, da smo 26 let staro zagonsko podjetje. To je povezano predvsem z energijo v našem podjetju, z miselnostjo, ki si nenehno prizadeva za rast, in s plosko hierarhijo. V nobeni od naših pisarn ne boste videli ljudi v strogo poslovnih oblačilih. Pomemben del zgodbe je raznolikost naših ekip: v lokalnih pisarnah po Evropi imamo več kot 200 sodelavcev, na evropskem sedežu podjetja v Düsseldorfu pa zaposlujemo več kot 90 ljudi 18 različnih narodnosti.

V našo regijo vivo prihaja šele zdaj, toda koliko časa ste že na trgu?

Če se dotaknem naše zgodovine, je bila prvotna korporacija BBK Electronics ustanovljena leta 1995. Takrat smo se specializirali za stacionarne telefone in v tem poslu smo bili tako dobri, da smo postali vodilna blagovna znamka na Kitajskem. Kmalu zatem, leta 2003, smo začeli proizvajati mobilne telefone, torej funkcijske telefone, kot jih poznamo iz tistega časa. Blagovna znamka pametnih telefonov vivo je bila ustanovljena leta 2011.

Kje ste bili prisotni do zdaj?

V zadnjih 11 letih smo se razširili na več kot 60 svetovnih trgov. Srečni in ponosni smo, da smo pridobili zaupanje več kot 400 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Vivo zdaj prihaja v Slovenijo in v več drugih držav regije …

Res je! Zelo smo veseli, da vam lahko rečemo "Živjo, Slovenija!" v tem zelo dinamičnem letu za nas. Z Evropo smo se začeli spogledovati oktobra 2020, ko smo začeli delovati v prvih šestih državah – v Španiji, Franciji, Italiji, na Poljskem ter v Nemčiji in Združenem kraljestvu. Od takrat smo se razširili še na dodatnih šest trgov: k vašim sosedom v Avstriji, na Češko, v Grčijo, na Portugalsko ter v Romunijo in Srbijo. Slovenija se bo pridružila družini vivo Europe z naslednjim valom trgov v Srednji in Vzhodni Evropi. Lahko si predstavljate, da smo v teh časih zelo zaposleni!

Zakaj na slovenski trg vstopate zdaj, ali bolje, zakaj tega niste storili že prej?

Vse to je posledica našega pragmatičnega, postopnega pristopa. Vodi nas filozofija, imenovana Benfen, ki preprosto povedano pomeni, da počnemo prave reči na pravilen način. Nikoli ne ubiramo bližnjic, zato smo se pred vstopom na slovenski trg želeli prepričati, da smo na to pripravljeni. To pomeni, da smo pridobili znanje in uvide, na podlagi katerih si prizadevamo zgraditi trdne temelje za vstop na vaš trg. Ker želimo, da bi slovenski kupci vedeli, da je vivo blagovna znamka, na katero se lahko zanesejo, nam bo na tem trgu pomagalo 13 sodelavcev v jadranski regiji, kot tudi vsi sodelavci na 12 evropskih trgih, kjer smo že prisotni, in vsi na evropskem sedežu podjetja.

Kakšni so vaši vtisi o Sloveniji in njenem tržnem potencialu v primerjavi z drugimi evropskimi državami?

Zelo dobro se zavedamo, da smo verjetno ena zadnjih večjih blagovnih znamk pametnih telefonov, ki prihajajo v Slovenijo. Vemo, da vstopamo na zahteven trg z dobro uveljavljenimi igralci. Eden izmed izzivov bo zagotovo dejstvo, da je po zadnjih podatkih družbe Canalys Slovenija zelo močno operatersko usmerjen trg, saj kar 90 odstotkov Slovencev najraje kupi telefon z naročniškim paketom.

Prav tako vemo, da so Slovenci zelo tehnično podkovani in zahtevni potrošniki, ki pred nakupom pametnega telefona dobro raziščejo ponudbo, saj se želijo prepričati, da so sprejeli pravo odločitev. Kljub temu smo glede na pozitivne odzive medijev po vsej Evropi prepričani, da bosta naš postopni pristop in izjemen portfelj naprav dolgoročno prinesla odlične rezultate, ne glede na njihovo ceno.

Preden ste se zaposlili v podjetju vivo v Evropi, ste bili odgovorni za razvoj blagovne znamke na Kitajskem. Kakšne so podobnosti in razlike med tema dvema trgoma?

Po vsem svetu – in to velja tudi za odnose med Azijo in Evropo – se uporabniki zanašajo na svoje pametne telefone kot na osebne podatkovne centre. Na njih hranijo svoje najlepše spomine, na primer rojstvo otroka ali čudovito potovanje, včasih tudi zapise kakšnih neprijetnih trenutkov, kot je padec s kolesa. Vse bančne zadeve hranijo na enem mestu, uporabljajo jih za ohranjanje stikov s prijatelji in družino. V tem težkem obdobju pandemije smo to bolj opazili kot kadarkoli prej.

Seveda obstajajo tudi velike razlike. Kar zadeva oblikovanje naprav, se v Aziji bolje prodajajo naprave v bolj vpadljivih barvah in z bolj ekstravagantnim dizajnom. Azijski uporabniki pri fotografiranju radi uporabljajo veliko filtrov. Uživajo v visoki stopnji prilagajanja nastavitev posameznih aplikacij, ki jih uporabljajo, pa tudi uporabniškega vmesnika in uporabniške izkušnje telefona.

V Evropi so stvari včasih nasprotne. Drži, da imamo enaka pričakovanja glede zmogljivosti naprave, vendar so nekateri uporabniški scenariji precej drugačni od azijskih. Preden smo prišli v Evropo, smo opravili poglobljeno raziskavo z več kot devet tisoč strankami, da bi res razumeli, kakšne so želje in boleče točke evropskih uporabnikov pametnih telefonov. V Evropi imajo ljudje raje zelo eleganten, oblikovno prečiščen, celo minimalističen dizajn pametnih telefonov, tako v smislu oblikovanja ohišja kot uporabniškega vmesnika. Ker neradi nosijo s seboj polnilnike ali prenosne baterije, se mora njihov pametni telefon ponašati z izjemno zmogljivim akumulatorjem. Izkušnja s fotoaparatom je najpomembnejša prednostna naloga, zato se močno osredotočamo na zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje s fotoaparatom pametnega telefona v celotni ponudbi. Svojim potrošnikom želimo omogočiti, da s svojimi napravami naredijo popoln posnetek.

Evropa je zasičen trg mobilnih telefonov, enako velja za Slovenijo, to očitno veste tudi sami. Katere bodo vaše ključne prednosti, s katerimi boste pritegnili tukajšnje uporabnike?

Kot sem že omenil, v našem podjetju ne spodbujamo inovacij zaradi golih inovacij, temveč uporabljamo pragmatičen pristop. Želimo si pridobiti zaupanje naših partnerjev in končnih uporabnikov. Poskrbimo, da vsaka naprava, ne glede na ceno, ponuja zelo uravnotežen nabor funkcij.

Ne mudi se nam, saj želimo začeti graditi zaupanje in zavedanje pri naših kupcih in partnerjih v Sloveniji in po Evropi. Ko bomo pridobili njihovo zaupanje, bodo sledili dobri prodajni rezultati.

V katerih evropskih državah dosegate največje tržne deleže? Koliko znašajo?

Če pogledamo najnovejše podatke vodilnih analitičnih podjetij, kot sta Canalys ali GfK, smo veseli, da smo na več evropskih trgih izstopili iz kategorije Preostali ponudniki. Glede na najnovejše podatke podjetja Canalys smo v sosednji Avstriji že na petem mestu znamk pametnih telefonov.

Kdaj ste vstopili na evropski trg?

Pisarno smo uradno odprli novembra 2019. Načrtovali smo predstavitev na sejmu MWC v Barceloni leta 2020, vendar je pandemija covid-19 žal prekrižala naše načrte. Zato smo naredili korak nazaj, še enkrat naredili domačo nalogo in spremenili nekaj točk. Uradno smo začeli oktobra 2020 z dogodkom vivo Go Live, ki smo ga 20. oktobra prenašali v živo z našega evropskega sedeža podjetja v Düsseldorfu.

Kakšna je bila takrat vaša strategija? Se je do zdaj kaj spremenila?

Naša osnovna strategija se ni spremenila – ostajamo pragmatični in zelo prizemljeni, nadaljujemo postopen pristop. Zahvaljujoč strateškemu partnerstvu s podjetjem ZEISS lahko še naprej gradimo na naši obljubi, da bomo uporabnikom omogočili narediti popoln posnetek. Prizadevamo si za umeščanje fotoaparata na prvo mesto, zlasti za naprave, ki so naši paradni konji.

Poleg tega smo veseli, da lahko sodelujemo z različnimi športnimi združenji na trgih, saj z državljani delimo točke močnih zanimanj. Med drugim na Poljskem sodelujemo s poljsko zvezo za smučarske skoke, v Španiji smo partnerji LaLige, v Italiji sodelujemo z žensko odbojkarsko zvezo ter z e-športno ligo eSerie A. Kar zadeva velike vseevropske športne dogodke, ste nas lahko videli na lanskem nogometnem prvenstvu EURO2020 po vsej Evropi. Z Uefo bomo sodelovali tudi na evropskem prvenstvu v nogometu leta 2024. Ni mi treba posebej poudarjati, da se zelo veselimo letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki se mu pridružujemo kot uradni sponzor.

Kaj bo po vašem mnenju naslednja velika stvar, ki bo navdušila uporabnike mobilnih telefonov?

Spremljajte nas, saj bomo v Evropi kmalu predstavili nekaj izjemnega!

Kaj evropski uporabniki mobilnih telefonov najpogosteje želijo na svojih mobilnih telefonih?

Na podlagi raziskave, ki smo jo opravili pred prihodom v Evropo in v kateri je sodelovalo devet tisoč oseb, smo ugotovili tri ključne elemente: zmogljiv akumulator, kamera in privlačen dizajn. Evropejci ne marajo nositi s seboj polnilnikov in prenosnih baterij, baterija se mora hitro napolniti in brez težav zdržati ves dan.

Druga točka se nanaša na dizajn naprav, s čimer ne mislimo le na videz, temveč tudi na uporabnost, uporabniško izkušnjo in uporabniški vmesnik. Operacijski sistem za Evropo je izjemno prečiščena in vitka različica operacijskega sistema Android, ki je skoraj enaka uporabniški izkušnji z osnovnim sistemom Android, za katero vemo, da jo imajo potrošniki v Evropi radi.

Za konec je tudi kamera, ki je naše oko v svet, pomaga nam ujeti posebne trenutke ter jih deliti s prijatelji in družino prek platform za takojšnje sporočanje ali družabnih medijev. Vsaka serija naprav mora ponujati odlično izkušnjo s fotoaparatom, ki strankam omogoča, da naredijo svoj popolni posnetek.

Kaj Evropejci najbolj pogrešajo pri mobilnih napravah?

Slišali smo, da potrošnike precej motijo dodatne in podvojene aplikacije in storitve. Zaradi tega ponujamo pametne telefone z vgrajenimi osnovnimi Googlovimi aplikacijami in storitvami, za katere vemo, da so jih stranke navajene in jih rade uporabljajo. To se nam zdi preprosto smiselno – zakaj bi na svoji napravi potrebovali dva brskalnika ali dve koledarski aplikaciji? Ker se je povprečna življenjska doba pametnega telefona podaljšala, želimo zagotoviti, da bodo stranke po treh letih uporabe imele dober občutek, da so izbrale napravo vivo, in da bodo o nas razmišljale tudi ob svojem naslednjem nakupu.