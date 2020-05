V Sloveniji še vedno težave pri uvajanju umetne inteligence v gospodarstvo #video

Umetna inteligenca vedno bolj vstopa v vsakodnevno življenje ljudi in vedno močneje vpliva tudi na gospodarstvo. V Sloveniji imamo dobro razvito raziskovalno sfero na področju umetne inteligence, treba pa je narediti korak naprej pri uporabi umetne inteligence v gospodarstvu, in sicer tako pri podpori poslovnih in proizvodnih procesov kot pri nadgradnji samih proizvodov in storitev.

Slovenija je mednarodno prepoznana na področju raziskav in razvoja s področja umetne inteligence – največje priznanje našim institucijam znanja je gotovo Unescov center IRCAI v Ljubljani –, opaziti pa je, da uvajanje le-te v poslovne procese tako gospodarstva kot državne uprave še vedno ne steče, so povedali strokovnjaki iniciative AI4SI na prvem spletnem seminarju z naslovom AI – pospešek za gospodarstvo.

Ustanovljena iniciativa AI4SI

Ravno zaradi hitrejšega prenosa umetne inteligence v prakso je bila ustanovljena iniciativa AI4SI (AI za Slovenijo). Iniciativa AI4SI bo vključevala predstavnike gospodarstva, državne uprave in predstavnike razvojno-raziskovalnih organizacij, ki so dejavne na področju umetne inteligence, ter druge deležnike.

V pripravi iniciative AI4SI je v načrtu serija delavnic in izobraževanj, ki bodo obravnavala tudi konkretne študije primerov, kako AI uporabiti v svojih podjetjih.

Zakaj se moramo umetne inteligence lotiti takoj?

O pomenu umetne inteligence pri poslovni preobrazbi gospodarstva, o tem, kakšne so njene prednosti za podjetja, kako voditi podjetje, kjer poslovne odločitve krmari AI, in kako vključiti umetno inteligenco v poslovanje, so se strokovnjaki spraševali na prvem spletnem seminarju s področja uporabne umetne inteligence z naslovom AI – pospešek za gospodarstvo, kjer so med drugim povedali naslednje:

Cilj je, da postanemo ena najbolj učinkovitih držav pri prenosu tehnologij umetne inteligence v gospodarstvo in družbo. "In Slovenija ima za to vse pogoje," je povedal Marko Grobelnik, digitalni glasnik Slovenije pri Evropski komisiji, raziskovalec AI Lab na Inštitutu Jožef Stefan in član ekspertne skupine OECD za umetno inteligenco.

Barbara Domicelj, podpredsednica Združenja Manager, je spregovorila o tem, zakaj se moramo postopnega uvajanja umetne inteligence lotiti čim prej in kakšne so prednosti za podjetja. "Še posebej zdaj, v času epidemije, se spopadamo z novo realnostjo, v kateri bodo nove tehnologije in digitalna preobrazba imele še pomembnejšo vlogo," je poudarila.

Matjaž Krč iz visokotehnološkega podjetja EKWB je predstavil, kako je voditi podjetje, kjer poslovne odločitve krmari umetna inteligenca. "Če želi biti podjetje korak pred konkurenco, mora biti prilagodljivo in se hitro odzvati na spremembe na trgu. In pripravljenost za prihodnje tehnološke inovacije vodi k inteligentnemu t. i. 'AI driven' podjetju," je povedal.

"V Sloveniji imamo dejaven ekosistem in skupaj lahko naredimo velike in drzne projekte. Težava je, da posamezni akterji znotraj ekosistema včasih ne vedo drug za drugega in povezovanje ne deluje," je povedal dr. Boris Cergol, vodja poslovne enote za umetno inteligenco pri Comtrade. Predstavil je slovensko pokrajino umetne inteligence in podatkovne znanosti različnih podjetij, organizacij, združenj in skupnosti, ki predstavljajo razširjen ekosistem.

Spletni seminar je organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije v sodelovanju z IKT-horizontalno mrežo, iniciativo AI4SI, Združenjem Manager in Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije.