Telefoni Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro navdušujejo s sprednjo kamero in eleganco

Oglasno sporočilo

Popoln posnetek iz vseh kotov

Ljubitelji selfijev in vloganja bodo navdušeni nad inovacijami sprednje kamere, ki jih prinašajo pametni telefoni serije Huawei nova 10. Po zaslugi tehnologije Huawei Multi-Vision Photography ima Huawei nova 10 Pro kar dve visokokakovostni sprednji kameri. Kamera Ultra-Wide Autofocus, kot prva v industriji, združuje 60-milijonsko tipalo s 100 stopinjskim vidnim kotom1 in snemanjem v ločljivosti 4K. Obenem portretna 8-milijonska kamera, ravno tako kot prva v industriji, podpira 2-kratno optično in do 5-kratno digitalno povečavo, s čimer razširja meje človeškega zaznavanja in ponuja ultimativno izkušnjo portretiranja od blizu.

Huawei nova 10 Pro sprednji kameri dodaja sposobnost takojšnega samodejnega ostrenja s štirifaznim zaznavanjem (Quad Phased Detection), pri katerem vsaka slikovna pika prispeva tako k zajemu fotografije kot tudi k ostrenju. V primerjavi z običajnimi kamerami to obljublja 30-odstotno povečanje hitrosti ostrenja2 in izboljšanje ločljivosti širokokotnih fotografij za 119 odstotkov3. V kombinaciji s sprednjo portretno kamero in uporabo samodejnega ostrenja pri portretiranju pa je povečanje ločljivosti celo 150-odstotno4.

Tehnologija XD Fusion obenem izboljša kakovost fotografij v različnih pogojih: osvetlitev od spredaj, osvetlitev od zadaj in v primeru snemanja z visokim dinamičnim razponom (HDR) za doseganje občutljivega učinka zamegljenega ozadja. Kar se posebej odlično obnese na jasnih in visokokakovostnih portretih od blizu. Zahvaljujoč od 0,7- do 5-kratni povečavi sprednje kamere telefona Huawei nova 10 Pro lahko zajamete prizore s 54-milimetrsko portretno, 27-milimetrsko širokokotno in 19-milimetrsko ultra široko goriščnico. To zagotavlja dosledno in odlično kakovost fotografije ne glede na razdalje fotografiranja.

Huawei seveda ni zanemaril preostalih fotografskih zmogljivosti. Izstopa 50-milijonska zadnja kamera5 z napredno obdelavo slike, hitro osveževanje zaslona in načini hitrega polnjenja. Tipalo zadnje kamere je opremljeno s Huaweievim barvnim filtrom RYYB6, ki poveča občutljivost na svetlobo za 40 odstotkov, omogoča takojšne samodejno ostrenje QPD ter ima vključeno tehnologijo zaklopa brez zakasnitve (ZLS), ki se posebej dobro obnese med fotografiranjem v pogojih šibke svetlobe.

Vloganje na poti z možnostjo dvojnega pogleda

Vloganje je nov način, s katerim predvsem mladi prek družbenih omrežij izražajo in delijo vsakodnevne trenutke. Z uporabo zmogljivega sistema kamer pametnega telefona Huawei nova 10 Pro lahko ustvarjate vloge, ki bodo izrazili vaše najgloblje navdihe.

Z nadgrajenimi zmogljivostmi samodejnega ostrenja obeh sprednjih kamer Huawei nova 10 Pro inteligentno preklaplja ostrenje na različne subjekte prizora in s pomočjo funkcije Showcase Focus omogoča jasen prikaz tudi na videoposnetkih v zaprtih prostorih. Ravno tako je omogočena hkratna raba več kamer za raznovrstne učinke, ki vključujejo kombinacije obeh kamer kot učinek slike v sliki, ki je še posebej primeren za prikaz podrobnosti na obrazu ali modnih dodatkov. Ves čas je omogočeno tudi poljubno prilagajanje vidnega kota in povečav (na intervalu od 0,7- do 5-kratne povečave) ob polnem izkoriščanju zmogljivosti dvojega samodejnega ostrenja sprednje kamere.

Med snemanjem z zadnjo kamero lahko uporabite funkcijo Follow Focus7, ki zaklene in spremlja ostrenje na izbranem subjektu, tudi v primeru, ko začasno izgine in se nato spet pojavi na prizoru8. Pametni telefon Huawei nova 10 obenem združuje funkciji sledenja zvoka in dušenja hrupa ozadja s podporo barvnega razpona P3. Za preprostejše urejanje videoposnetkov pa je na voljo odlična aplikacija Petal Clip.

Eleganten in lahek dizajn

Povsem nova Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro združujeta neverjetno elegantno oblikovanje inovativnega in kakovostno izdelanega ohišja z legendarnim obročem Star Orbit Ring. Ob tem telefon Huawei nova 10 Pro v debelino meri le 7,88 mm in tehta 191 gramov, medtem ko je ohišje telefona Huawei nova 10 s 6,88 mm celo za milimeter tanjše in s 168 grami tudi lažje9.

Pametni telefoni serije Huawei nova 10 so na voljo v srebrni barvi, ki jo lepo dopolnjuje zlati obroč okoli modula z zadnjimi kamerami Star Orbit Ring za razkošen videz in občutek. Na voljo so še različica v črni barvi in dva barvna sloga, da se lažje prilagajata modnemu in osebnemu slogu uporabnika.

Vrhunska zmogljivost

Da bi omogočil brezskrbno uporabo, Huawei še naprej razvija inovacije na področju hitrega polnjenja. Huawei nova 10 Pro podpira 100-vatno hitro polnjenje SuperCharge z novim načinom turbo, ki presega dozdajšnje omejitve. Dovolj je namreč le deset minut in baterija bo napolnjena do 60 odstotkov, medtem ko 20 minut zadošča za polno napolnjenost10.

Huawei nova 10 Pro se obenem odlično obnese v vlogi naprave za poganjanje videoiger, po zaslugi izboljšanega sistema hlajenja Ultra-Generation VC Liquid Cooling. Poskrbi namreč za hitrejše in enakomernejše odvajanje toplote. Tehnologija zaznavanja temperature, ki jo poganjajo algoritmi umetne inteligence, namreč zazna vroče točke na površini ohišja in optimalno porazdeli toploto.

Ne glede na to, ali igrate igre, gledate videoposnetke ali brskate med fotografijami, vam telefoni serije Huawei nova 10 omogočajo odlično vizualno izkušnjo na izredno živahnem zaslonu. Podpira namreč prikaz 1,07 milijarde barv ob 120-herčnem osveževanju slike in 300-herčnem vzorčenju dotika11. S tem je zagotovljena gladka uporabniška izkušnja, ki jo še dodatno poenostavi funkcija Touch Turbo 2.0 in sistem dveh zvočnikov v stereokonfiguraciji. Na voljo je še podpora brezžičnega vmesnika Wi-Fi 6E, ki s pomočjo izboljšane modulacije dovoli prenašanje podatkov s hitrostjo do 3,2 GB na sekundo.

Pametna telefona Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro bosta v Sloveniji na voljo od sredine meseca oktobra. Za Huawei nova 10 bo treba odšteti 529 evrov, za Huawei nova 10 Pro pa 749 evrov.

Revolucionarna fotografija

Poleg telefonov Huawei nova 10 in nova 10 Pro je Huawei nedavno predstavil tudi telefon Mate 50 Pro, sicer prvi pametni telefon na svetu s prilagodljivo 10-stopenjsko zaslonko. Mate 50 Pro ima vrhunsko kamero Ultra Aperture s 50-milijonskim tipalom in 10-stopenjsko nastavljivo zaslonko s ključnim napredkom optičnega sistema, mehanske strukture ter tehnologije zajema in obdelave fotografij. Izredno široka zaslonka f/1,4 v kombinaciji s tehnologijo XD Fusion Pro in visoko občutljivostjo na svetlobo poskrbi za primerno svetlost ter za podrobnosti v svetlih in zasenčenih področjih fotografije. Pametno prilagajanje zaslonke obenem zagotovi, da je zajem svetlobe pri samodejnem načinu usklajen s prizorom in scenarijem fotografiranja, medtem ko imate v ročnem načinu možnost prilagajanja globinske ostrine oziroma raven zamegljenosti ozadja.

Zahvaljujoč temu boste zlahka posneli izjemne portrete s popolnimi kožnimi odtenki, teksturo in ravno prav zamegljenim ozadjem, očarljive in žive pokrajine, čudovite bližinske (makro) fotografije z ostrim ospredjem in naravno zamegljenim ozadjem ter po zaslugi naprednega nočnega načina odlične fotografije tudi v trdi temi.

1. 100° je specifikacija objektiva fotoaparata. Razpon vidnega polja je lahko pri dejanski uporabi manjši.

2. Podatki so pridobljeni v laboratoriju podjetja Huawei.

3. V primerjavi s sprednjim objektivom s fiksnim ostrenjem. Podatki so pridobljeni v laboratoriju podjetja Huawei.

4. V primerjavi s sprednjim objektivom s fiksnim ostrenjem. Podatki so pridobljeni v laboratoriju podjetja Huawei.

5. Ultra Vision 50MP je sestavljena iz kamere RYYB Ultra Vision 50MP, kamere Ultra-Wide Macro 8MP in portretne globinske kamere.

6. Podatki so pridobljeni v laboratoriju podjetja Huawei.

7. Do najbližje efektivne goriščne razdalje 14 cm.

8. Omejeno na šest sekund.

9. Dejanska debelina in teža obeh modelov se lahko razlikujeta glede na konfiguracijo, proizvodni postopek in merilne metode.

10. Podatki o polnjenju in življenjski dobi baterije temeljijo na rezultatih testov laboratorija Huawei, preskusni pogoji: relativna vlažnost 45−80-odstotna, z originalnim polnilnikom in polnilnim kablom, začenši s 3-odstotno močjo in polnjenjem med izklopljenim zaslonom v načinu pripravljenosti. Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje zaradi razlik v konfiguraciji posameznega izdelka, različicah programske opreme, pogojih uporabe in okoljskih dejavnikih. Vsi podatki so odvisni od dejanske uporabe.

11. Telefoni serije Huawei nova 10 podpirajo do 120 Hz hitro osveževanje zaslona in 300 Hz vzorčenja z dotikom. Hitrost osveževanja zaslona 120 Hz in frekvenca vzorčenja dotika 300 Hz sta podprti le v namenskih aplikacijah in scenarijih. Vsi podatki so odvisni od dejanske uporabe.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.