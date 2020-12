Skriti joker slovenskih skakalnih reprezentanc

Oglasno sporočilo

Slovenska moška reprezentanca v smučarskih skokih te dni kaže svoje odlike na najboljši letalnici na svetu. Pravzaprav so naši orli podobni uspešnim podjetnikom, ki lahko v poslu razvijejo svoje potenciale le z najboljšimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. Obstaja pa še ena podobnost. Oboji delujejo oddaljeno in uporabljajo tehnologije, ki jim omogočajo stalno povezanost ter izvajanje opravil vedno in povsod. Pravzaprav so njihov trening in tekmovalni uspehi podobno kot posel postali odvisni od mobilnih naprav in storitev v oblaku.

V ESET Slovenija so v zimski sezoni 2020/21 postali ponosni sponzor slovenskih nordijskih reprezentanc. To pomeni, da z nakupom protivirusne in druge kibernetske zaščite vodilnega evropskega ponudnika ESET kot domači ali poslovni uporabnik podprete naše junake v zimski pravljici. Ob tej priložnosti so ponudili posebne navijaške pakete varnostnih rešitev ESET SLOSKI, kjer poleg ugodne cene prejmete še posebno darilo – zaščitne maske ESET SLOSKI za družino ali sodelavce. Prav take, kot jih nosijo naši nordijci!

Zaščitite svoje mobilne naprave, da vam ne bo žal! Z novimi tehnologijami se digitalizira vse okrog nas. Če hočemo ali ne, sprejemamo te nove tehnologije in spreminjamo navade. Mobilni telefoni so tako postali središče naše dejavnosti. Prek njih se družimo, kupujemo, plačujemo, izvajamo vsakodnevne opravke in hranimo neprecenljive utrinke iz svojega življenja. Vendar le malokdo pomisli, da s tem izpostavlja največ, kar ima – svojo osebnost in vse ključne podatke. Res, mobilni telefon je pravzaprav postal skrinja naših zakladov.

Prek mobilnih naprav se izvaja vse več poslovnih procesov, na primer pri dostavi, izvajanju servisnih storitev, pri pospeševanju prodaje in skrbi za stranke. Uporaba mobilnih naprav se hitro povečuje tudi pri vsakodnevnem poslovanju, na primer za pregledovanje poslovnih poročil, dokumentov, potrjevanje zahtevkov, vodenje e-pošte in druge poslovne komunikacije.

Kar je še posebej zanimivo, naprave uporabljamo službeno in zasebno! Lahko rečemo, da imamo na njih skoraj vse, česar se v resnici ne zavedamo, dokler se ne pojavijo težave. Ali si predstavljate:

da bi zgubili svoj pametni telefon in ga ne bi mogli več najti?

da bi se vam zaklenili slike in videoposnetki?

da bi se zgodilo uhajanje vaših osebnih podatkov ali občutljivih poslovnih podatkov?

da bi vam ukradli prijavne podatke v mobilne aplikacije (uporabniška imena in gesla)?

da bi vam ukradli podatke, ki jih hranite v mobilni banki ali digitalni denarnici?

da bi prišlo do oddaljenega upravljanja vaše naprave in snemanja kočljivih trenutkov?

da bi vaša mobilna naprava začela delovati po polžje?

da bi nepričakovano ostali brez zakupljenega prenosa podatkov?

da bi prenehala delovati povezava in ne bi mogli izvesti res nujnega opravila, na katero ste se spomnili pet pred dvanajsto?

Seznam tveganj, ki smo jim izpostavljeni uporabniki mobilnih naprav, je še precej daljši. Obstaja pa rešitev, ki drastično zmanjšuje možnosti, da bi se nam pripetilo katero od njih. Gre za mobilno zaščito pred virusi in kibernetskimi napadi, ki pretijo mobilnim uporabnikom pravzaprav na vsakem koraku.

Ena od vodilnih mobilnih zaščit je ESET Mobile Security, ki iz meseca v mesec pridobiva nagrade in priznanja za učinkovitost zaščite ter prijaznost do uporabnikov. ESET Mobile Security je na voljo kot samostojna rešitev ali kot del celovite varnostne rešitve za domače uporabnike ESET Smart Security Premium. Če tudi vi navijate za naše športnike v nordijskih disciplinah, pa zaščito za mobilne naprave dobite v sklopu navijaških paketov ESET SLOSKI.

Potrjeno na testih: mobilna varnost ESET odlično deluje ESET Mobile Security je na letošnjem preizkusu protivirusne programske opreme za Android, ki so ga izvedli v vodilni neodvisni organizaciji za preizkušanje protivirusnih programov AV-TEST, dosegel najboljšo oceno. Na testu, v katerem uporabljajo eno od največjih zbirk digitalnih zlonamernih vzorcev na svetu, je rešitev ESET med 17 mobilnimi varnostnimi aplikacijami na vseh posameznih testih dosegla najboljši rezultat.

Eno od vodilnih podjetij za raziskave trga informacijsko-komunikacijskih tehnologij IDC je v raziskavi IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Software 2020 Vendor Assessment prepoznalo ESET kot enega od najboljših ponudnikov informacijskih rešitev za obvladovanje kibernetskih groženj v mobilnih napravah. Kot so raziskovalci zapisali v poročilu, je ESET visoko usposobljen za raziskave groženj, še posebej, kar zadeva prepoznavanje zlonamerne programske opreme v operacijskih sistemih Android ter zaznavanje vedenja naprav in uporabnikov. Organizacijam, ki želijo poenotiti varnostne informacijske rešitve ter procese, povezane z osrednjim modelom varnosti na končnih točkah, svetujejo, naj obravnavajo ESET kot ponudnika, ki poleg upravljanja mobilnih groženj zagotavlja širok portfelj orodij za obvladovanje končnih točk in varnosti.

ESET Mobile Security je letos dobil še eno pomembno potrditev – na testiranju Android 360° Assessment Programme Q1 2020 je med redkimi potrdil zaščito pred vsemi grožnjami napravam z operacijskim sistemom Android, na podlagi česar je pridobil prestižni certifikat MRG Effitas Certificate.

Ste sploh pomislili na Teamse in druge aplikacije 365? Delo in izobraževanje na domu, sodelovanje na konferencah, predavanjih in projektih ne glede na to, kje smo, je pospešilo uporabo storitev v oblaku. Po drugi strani podjetja v oblak Microsoft 365 prenašajo elektronsko pošto, dokumente in druge vsebine. Uporaba teh storitev skokovito narašča, malokdo pa se vpraša, kako je s kibernetsko varnostjo. Tudi v primeru uporabe storitev v oblaku se lahko prenašajo škodljive programske kode, ki se zaradi enostavnega razdeljevanja in skupne rabe vsebin še toliko hitreje širijo med uporabniki.

V ESET so se uporabnikom storitev Microsoft približali in razvili inovativno varnostno storitev ESET Cloud Office Security za aplikacije v oblaku Microsoft 365. Njihova novost ščiti e-poštno komunikacijo, ki poteka prek storitve Exchange Online ter vsebine v storitvi OneDrive. Skrbniki za varnost imajo na voljo nadzorno-upravljavsko konzolo v oblaku, ki je dostopna vedno in povsod. Poleg obveščanja o odkritih grožnjah ponuja tudi takojšen pregled in upravljanje tveganih objektov v karanteni. Kot napovedujejo v družbi ESET, bo prihodnja različica ponujala tudi zaščito za Teamse, kar pomeni še bolj varno digitalno sodelovanje.

