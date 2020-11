Razprodaja pred črnim petkom: Windows 10 Pro za 7,27 €

Čas je, da se pripravite na črni petek! Letos je naša zgodnja razprodaja ob črnem petku, ki se je že začela in bo trajala do 29. novembra, boljša kot kadar koli. Ostanite doma in preverite našo spletno ponudbo ob črnem petku. V izjemni razprodaji prihranite pri nakupu Microsoftovega operacijskega sistema in programske opreme Office in ker boste na črni petek ogromno prihranili, se ne pozabite razvajati.