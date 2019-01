Pozabljeno "slovensko" mesto sredi ameriške divjine, kamor ni varno iti

Kompleks opuščenih gospodarskih poslopij v nekdaj živahnem rudarskem mestu Nova Idrija (New Idria). Foto: Tom Hilton/Flickr (CC by 2.0)

V težko dostopni divjini hribovja Diablo v osrčju ameriške zvezne države Kalifornija je zapuščeno mesto, kjer so do leta 1972 z družinami živeli delavci v bližnjem rudniku živega srebra. Mesto se imenuje New Idria oziroma Nova Idrija, kar ni naključje - rudnik New Idria Mercury Mine so Američani namreč poimenovali prav po slovenski Idriji. Ameriški okoljevarstveniki danes zadrževanje na območju Nove Idrije zaradi velike onesnaženosti okolice in zraka z nevarnimi snovmi odsvetujejo.

Kje sta mesto in nekdanji rudnik živega srebra Nova Idrija (New Idria):

Cinabarit, živosrebrno rudo, so na območju hribovja Diablo na nadmorski višini okrog 800 metrov odkrili leta 1854 in takoj odprli rudnik.

Povpraševanje po živem srebru je bilo v Kaliforniji takrat na vrhuncu, saj so nahajališča živosrebrne rude odkrili v času legendarne kalifornijske zlate mrzlice. Živo srebro so namreč uporabljali pri izločanju zlata iz rudnin, ki so ga vsebovale.

Panoramska slika Nove Idrije danes. Kliknite na fotografijo za različico v polni velikosti. Foto: Wikimedia Commons

Nov rudnik živega srebra so Američani poimenovali po podobnem postopku kot nekaj let prej rudnik Novi Almaden, ki je ime dobil po največjem in najbrž najbolj prepoznavnem rudniku živega srebra na svetu, španskem Almadénu.

Ker je bilo to ime že zasedeno, so si ime izposodili od takrat drugega največjega rudnika na svetu, ta pa je bil v slovenskem mestu Idrija, ki je takrat spadalo pod avstrijsko cesarstvo.

Rudnik živega srebra v Idriji (na fotografiji) je obratoval okrog 500 let, proizvodnjo pa so dokončno opustili leta 1995. Danes je tam rudarski muzej. Foto: STA

Ob rudniku Nova Idrija, kjer so v skoraj 120 letih delovanja proizvedli več kot 17 tisoč ton živega srebra, je zraslo istoimensko mesto, ki je na vrhuncu delovanja rudnika, ta je bil nekaj časa tudi največji tovrsten v Združenih državah Amerike, obsegalo nekaj sto stavb.

Kako je potekalo delo na območju rudnika Nova Idrija leta 1955:

Sredi prejšnjega stoletja se je proizvodnja živega srebra v Novi Idriji postopoma začela zmanjševati in se do leta 1972 povsem ustavila, saj so zaradi propada krovnega podjetja rudnik zaprli. Ker ni bilo več dela, so ljudje odšli in Nova Idrija je postala mesto duhov.

Nekaj začasnih prebivalcev je Nova Idrija spet dobila sredi 90. let prejšnjega stoletja, ko je poslovnež iz bližnjega mesta San Jose tam domnevno odprl center za odvajanje od mamil, a se je na koncu izkazalo, da je odvisnike zlorabil za to, da so v Novo Idrijo vozili odpadke, in jo tako rekoč spremenili v smetišče.

Cesta do rudnika Nova Idrija, ki vodi mimo zapuščenega istoimenskega mesta duhov:

Zapuščen rudnik se je spremenil v okoljsko katastrofo

Ker rudarji po letu 1972 niso več vzdrževali drenaž odtekanja vode iz rudnika, je nekaj let po zaprtju iz njega začela nenadzorovano iztekati voda, v kateri so bile raztopljene različne okolju in zdravju ljudi ter živali nevarne kovine in minerali, od živega srebra do arzena, kadmija in azbesta.

Bližnji potok San Carlos se je zaradi vode iz rudnika spremenil v rumeno reko, okoliško rastlinje je začelo odmirati, zemlja je bila zastrupljena. Foto: Wikimedia Commons

Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) rudnika Nova Idrija, čeprav so tamkajšnje veliko onesnaženje preučevali že leta 1990, na seznam nujnih ekoloških primerov (Superfund List) ni dodala vse do leta 2009, ko so vendarle stekle prve priprave na čistilno akcijo.

Onesnaženja na območju Nove Idrije se je EPA v več etapah lotila med letoma 2011 in 2016, a projekt očiščenja še zdaleč ni dokončan, saj je strupenih snovi tam še vedno dovolj, da bi lahko dosegle in ogrozile celo oddaljene vodotoke, ki se stekajo v zelo gosto poseljen zaliv San Francisca.

Satelitska slika Nove Idrije, ki je bila posneta v začetku januarja, razkriva, da so tamkajšnje vode še vedno obarvane rumeno, večina poslopij pa je razdejana oziroma v zelo slabem stanju. Foto: Google Zemljevidi

V Novi Idriji je nevaren že samo zrak

Analiza onesnaženja Nove Idrije, ki so jo poleti 2016 izdale oblasti ameriške zvezne države Kalifornija, morebitne obiskovalce zapuščenega rudarskega kompleksa opozarja, da je zadrževanje na območju še vedno nepriporočljivo.

Zdravju so namreč nevarni že samo hlapi živega srebra v tamkajšnjem zraku, hoja ali vožnja pa lahko dvigneta tudi prah, v katerem je poleg živega srebra tudi večja koncentracija arzena. Zelo tvegano je tudi vstopanje v dotrajane zgradbe in obrate za predelavo živosrebrne rude.

