Najboljše poletne razprodaje: Windows 10 PRO za 8,20 €

Poletne počitnice so že tu, nove ponudbe za licence za Windows in Office na Keysoff.com pa tudi.

Želite nadgraditi svoj osebni računalnik ali potrebujete programsko opremo za domačo pisarno, spletni študij ali delo na daljavo? Keysoff ponuja licence za operacijski sistem Windows in programsko opremo Office, pri nakupu zakonitih licenc pa lahko prihranite veliko denarja. Z neverjetno programsko opremo in s hitrim operacijskim sistemom lahko delate na daljavo, ne da bi se počutili oddaljene. S posebnimi ponudbami in paketi lahko kar najceneje pridete do Microsoftove programske opreme. Najboljše cene in neverjetni popusti se gibljejo od 45 % do 58 %, Windows 10 pa lahko dobite že za 8,20 €!

Na razprodaji na Keysoff.com dobite vse po neverjetnih cenah.

Posebne ponudbe brez kupona

40 % popusta na Windows s kuponom: BFS45

58 % popusta na druge izdelke s kuponom: BFS58

Posebna cena za računalniške pripomočke

Če naletite na težavo ali imate kakšno vprašanje, vam je 24 ur na dan vse dni v tednu na voljo služba za pomoč strankam, ki vam bo pomagala z besedami in dejanji. V zvezi s kakršnokoli težavo, na katero ste naleteli, lahko pošljete tudi e-sporočilo na naslov: service@keysoff.com.