Kaj se po hudem udarcu dogaja s Partisom?

Ena hala s strežniki OVHClouda je pogorela do tal, druga delno. Prizadetih je 16 tisoč strank, je prejšnji teden navedlo podjetje. V Sloveniji je zaradi požara ugasnila spletna stran Partis za deljenje datotek, med katerimi so piratski filmi, računalniške igre, TV-serije in glasba.

Mnogi izgubili velike količine podatkov

Številne stranke so izgubile vse podatke, saj je OVH varnostne kopije ponujal v zameno za dodatno plačilo. Mnogi so se temu, ker so zaupali v varnost storitve v oblaku, izognili, piše STA.

Med bolj vidnimi prizadetimi stranmi so uradna stran francoske vlade, francoski kriptotrgovec Coinhouse ter britansko podjetje z računalniškimi igrami Facepunch, ki je že navedlo, da je izgubilo velike količine podatkov. Enako je sporočila velika francoska pravna firma Leroi & Associes.

Bodo storitve začeli ponujati že v tem tednu?

Podatke so izgubile tudi številne stranke, ki so plačevale za ustvarjanje varnostnih kopij podatkov. Strežniki z varnostnimi kopijami so se namreč bili v drugih halah istega podatkovnega centra, v primeru nekaterih podjetij pa so pogoreli oboji.

Koliko podjetij je ostalo brez podatkov, je sicer še nemogoče oceniti, OVH pa upa, da bo storitve v prizadetem podatkovnem centru lahko ponovno ponudil ta teden.

Francoski OVH, ki je bil ustanovljen leta 1999, ima več kot 260 tisoč strežnikov v več kot 20. podatkovnih centrih in je na evropski ravni vodilni ponudnik gostovanj. Podjetje je veljalo za enega od evropskih paradnih konjev v razvoju alternativne ponudbe internetnim gigantom iz ZDA in Kitajske.