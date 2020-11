Huawei P smart 2021: najboljši do žepa prijazen pametni telefon

Oglasno sporočilo

Cenovno dostopni pametni telefoni so vseh oblik in velikosti. Kaj vam je najbolj pomembno, ko izbirate pravega zase? Sta to dolga avtonomija baterije in hitro polnjenje? Vsestranski fotoaparat? Morda velik pomnilnik? Ali vas mora predvsem vizualno prepričati s trendovskimi barvami? Kaj pa, če bi vam rekli, da pri izboru niste omejeni le na eno od teh lastnosti in vam ni treba sklepati kompromisov? Novi pametni telefon Huawei P smart 2021 ima namreč vse našteto, poleg tega pa se lahko pohvali še z do žepa prijazno ceno 229 evrov.

Nam ne verjamete? Pa si podrobneje poglejmo, kaj vse ponuja.

Brezmejni zaslon ponuja doživeto izkušnjo

Najprej velja omeniti najopaznejšo lastnost. To je brez dvoma velik, skoraj 17-centimetrski oziroma 6,67-palčni zaslon z visoko ločljivostjo 2.400 x 1.080 slikovnih pik in gostoto 394 pik na palec. Zaslon ponuja izjemno kakovostno sliko z neverjetno podrobno izraženimi detajli, v kombinaciji s tankim in rahlo zaobljenim dizajnom pa se telefon P smart 2021 popolnoma usede v vašo dlan. Tako bo zadostil tudi zahtevam najaktivnejših uporabnikov.

Prepričala vas bo vsaka barva

Medtem ko zaslon pametnega telefona Huawei P smart 2021 ponuja vrhunsko vizualno izkušnjo, njegov hrbtni del izraža oblikovalsko odličnost v povezavi s kakovostjo izdelave. Na voljo je v treh barvnih odtenkih, nežno zelenem, rdečkasto zlatem in polnočno črnem, prav vsak pa vas bo na svoj način osupnil. Ohišje je zasnovano zelo elegantno, s premikom čitalca prstnih odtisov v bočno tipko za vklop pa je Huawei lahko na sprednji strani implementiral zaslon vse do njegovih robov. S tem je dosegel, da se slika zaslona popolnoma zlije z vašo okolico.

Vrhunske komponente

Pod očarljivim videzom se skriva zmogljiva strojna oprema. Kar zadeva kamere, v celoti izkorišča strokovno znanje Huaweia s štirimi zadnjimi kamerami, ki se s podporo umetne inteligence odlično odrežejo v vsaki situaciji. Sklop obsega glavno z ločljivostjo 48 MP, ultraširokokotno z ločljivostjo 8 MP, bližinsko z ločljivostjo 2 MP in kamero za zaznavo globine prizora z ločljivostjo 2 MP, skupaj pa se odlično obnesejo tudi pri portretni in bližinski fotografiji ter fotografiji v visoki ločljivosti.

Za češnjo na vrhu torte P smart 2021 vključuje še tehnologijo hitrega polnjenja SuperCharge in baterijo kapacitete 5.000 mAh, ki omogoča celodnevno delovanje tudi pri bolj obremenilnih aktivnostih, kot sta igranje iger in daljše gledanje videovsebin.

Vsestranski EMUI 10.1 in malo morje aplikacij

Opremljen z operacijskim sistemom EMUI 10.1 bo Huaweiev novi telefon marsikomu olajšal življenje. Aplikacija Galerija na primer omogoča pametno kategoriziranje fotografij po tematiki, tako da v svoji knjižnici vedno lahko hitro najdete, kar iščete. S funkcijo ustvarjanja kolaža boste lahko preprosto naredili fotomontažo najlepših fotografij, ki bo v hipu pripravljena za objavo na vaših družbenih omrežjih. Potem pa je tu še pametno zajemanje posnetkov zaslona, kjer lahko prikazano sliko preprosto zajamete tako, da z enim (statičen posnetek) ali dvema členkoma (videoposnetek) potrkate po zaslonu.

Svoj prosti čas lahko popestrite še z raziskovanjem trgovine AppGallery, ki ponuja širok in raznovrsten nabor aplikacij. Med njimi boste našli tudi priljubljene aplikacije, kot so Bolt, TomTom Go Navigation, HERE WeGo, Kahoot!, Telegram, Deezer, Premier League, JD Sports, Game of Thrones: Beyond the Wal, Garena Free Fire in Asphalt 9.

Poleg trgovine AppGallery vam je na voljo še vsestranski iskalnik Petal Search, prek katerega se boste lahko povsem potopili v svet zabave, izobraževanja, komuniciranja in nakupovanja. Z njim boste namreč lahko poiskali slike, novice, aplikacije, igre in še vrsto drugih stvari, iskalnik pa je že prednameščen na domačem zaslonu telefona P smart 2021.

Če torej iščete nov dizajnersko dovršen telefon po do žepa prijazni ceni, ki je poleg tega zmogljiv, ste našli pravega. Huawei P smart 2021 vam bo ponudil vse, kar si želite, in še več.