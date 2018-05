Ali ta fotografija dokončno razbija enega največjih sodobnih mitov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neki uporabnik spletnega foruma Reddit je med vožnjo z dvigalom opazil , da je s številčnice padel gumb, namenjen zapiranju vrat dvigala. Ugotovil je, da pod njim ni bilo nič, gumb je bil namreč preprosto prilepljen. Znan urbani mit sicer pravi, da gumbi za zapiranje vrat pravzaprav ne naredijo ničesar. To je potrdilo tudi že več strokovnjakov za dvigala. Nekateri gumbi sicer delujejo, a le pod določenimi pogoji.

Poročilo o gumbih za zapiranje vrat v dvigalih, ki je bilo pred časom objavljeno v znanem mediju The New York Times, je razkrilo, da ti gumbi v mnogo dvigalih delujejo le kot placebo.

Uporabniku dvigala dajejo občutek, da ima nadzor, v resnici pa se ob pritisku na gumb ne zgodi nič, saj imajo številna dvigala čas, po katerem se zaprejo vrata, programiran oziroma določen vnaprej.

Dolgoletni serviser dvigal Patrick Carr, ki je nekdaj vodil muzej dvigal in tehnologije dvigal v ZDA, je pred leti prav tako razkril, da okrog 80 odstotkov gumbov za zapiranje vrat v dvigalih ne deluje.

"Razlog za to je, da jih med montažo dvigala preprosto niso povezali z nadzorno ploščo za upravljanje s funkcijami dvigala," je pojasnil Carr.

Kot razkriva naslovna fotografija s spletnega foruma Reddit, ki je bila v soboto celo najbolj vroča vsebina na celotnem Redditu, so gumbi za zapiranje dvigal v nekaterih primerih tam celo samo za okras.

V Sloveniji področje delovanja dvigal ureja Pravilnik o varnosti dvigal, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. V pravilniku sicer ni zapisano, ali gumbi za zapiranje vrat v slovenskih dvigalih dejansko delujejo. Foto: Thinkstock

Gumbi za zapiranje vrat v določenih dvigalih sicer delujejo, a ne ob pritisku "navadnega" uporabnika. Aktivira jih lahko serviser ali tehnik, če v ključavnico dvigala vstavi ključ, s čimer pridobi dostop do "administratorskih" funkcij dvigala, ali če na tipkovnici, če to dvigalo seveda ima, vnese kodo, ki mu omogoči napredno upravljanje dvigala.

Kako lahko vseeno poskrbimo za to, da se bodo vrata dvigala zaprla hitreje

Kot so pred nekaj leti razkrili pri Tech Insiderju, lahko postopek zapiranja vrat ustavljenega dvigala pospešimo tako, da roko za trenutek pomolimo skozi odprta vrata in z njo malo pomahamo naokrog, da sprožimo senzor. Ta bo dvigalu zmotno povedal, da je nekdo vstopil ali izstopil iz dvigala, in vrata se bodo zaprla hitreje:

