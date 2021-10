Bik hudo poškodoval osebo iz okolice Metlike

Ob 9.46 je v naselju Zemelj v Občini Metlika bik poškodoval krajana, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Osebo je tako hudo poškodoval, da so jo s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center.

Bik, ki je nekaj pred 10. uro poškodoval krajana Zemelj v Občini Metlika, je osebi povzročil tako hude poškodbe, da so ga najprej oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika.

Poškodovanca so nato z reševalnim vozilom prepeljali v Metliko, od tam pa ga je ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana. O dogodku so obvestili policijo.

Bik ušel s pašnika

Kaj se je zgodilo z mlajšim bikom, ki je v torek ušel s pašnika v Kokri, policija ni sporočila, so pa ta dan opozarjali na veliko previdnost na cesti, kamor bi bik lahko zašel.

"Žival po izjavi lastnika ni napadalna, temveč zgolj plašna," so pretekli torek sporočili iz kranjske policijske uprave.

Bik divjal v okolici Žalca

O še enem biku, ta je bil z območja Žalca, smo poročali 21. septembra letos, ko je razjarjeni bik prestrašil več občanov Polzele, Založ in okoliških zaselkov, potem ko je pobegnil s kmetije. Ker ga niso mogli umiriti, so ga ustrelili.

S kmetije na območju Šmartnega ob Paki je pobegnil že pred tem, lastnik pa ga kljub iskanju ni našel. Pobeglega bika so občani opazili na omenjeni datum med Podvinom in Polzelo v bližini križišča za Goro Oljko in nato v središču Polzele, kjer se je zagnal v občana, ki je na srečo pobegnil. Bik je nato odšel do bližnje kmetije na območju Založ, kjer je v hlevu napadel lastnika, ki se mu je uspelo ubraniti. Iz hleva je pobegnil na dvorišče bližnje stanovanjske hiše.

Prisiljeni v streljanje

"Policisti so na kraju stanovalce takoj napotili v stanovanjsko hišo, agresivnemu biku pa so poskušali omejiti gibanje in ga umiriti. Ker je postajal vedno bolj agresiven in nevaren, so ga bili prisiljeni ustreliti. V streljanju ni bil ogrožen nihče od občanov. Bik po do zdaj zbranih podatkih ni poškodoval nikogar od občanov, do kakšne posamezne poškodbe je morebiti prišlo, ko so se mu občani, ki jih je napadal, umikali in bežali," so še v poročilu zapisali na Policijski upravi Celje.