Vozniška napaka, ki nas lahko drago stane #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tlak v gumah je v primerjavi z ustreznim profilom pogosto prezrt dejavnik prometne varnosti in tudi nižjih lastniških stroškov avtomobila. Treba bi ga bilo preveriti vsaj enkrat mesečno, novejši avtomobili znajo to storiti tudi že samodejno.

Video - Neustrezen tlak lahko pripelje do zelo nevarnih situacij v prometu

Pravočasna in redna skrb za vozilo je ena od osnov varne vožnje in tudi gospodarne skrbi za avtomobile. Prepogosto spregledan dejavnik je pravilen tlak v gumah, ki podobno kot neustrezen profil (še posebej v zimskem času) neposredno vpliva na vozne lastnosti avtomobila in tudi na porabo goriva.

Neustrezen tlak s prostim očesom težko opazimo

Vsak proizvajalec avtomobila zanj določi ustrezen tlak za gume. Ti podatki se najpogosteje nahajajo na notranji strani stebrička B (ob vratih) in nudijo priporočljive vrednosti v več enotah. Gumo z nepravilnim tlakom je na prvi pogled težko opaziti. S prostim očesom namreč zaznamo šele gumo, ki ima izrazito prenizek tlak. Nevarna in za gumo škodljiva pa so že manjša odstopanja od idealnih vrednosti glede na maso vozila.

Najpogosteje so ciljne vrednosti tlaka v gumah navedene na notranji strani stebrička B. Foto: Gregor Pavšič Vsak avtomobil ima svoje idealne vrednosti tlaka v gumah

Če so gume premalo napolnjene, se predvsem njeni zunanji robovi močneje obrabljajo. Guma se zvija, vozne lastnosti so občutno slabše. Guma lahko odstopi od podlage in se sčasoma predre ter pade s platišča. Guma s prenizkim tlakom je tudi občutljiva, ko v mestu z avtomobilom zapeljemo na pločnik ali drugo oviro.

Previsok tlak povzroča hitrejšo obrabo gume, predvsem srednjega dela njene tekalne površine. Zaradi previsokega tlaka se lahko guma na cesti hitreje predre oziroma poškoduje. V obeh primerih neustrezen tlak povzroča slabše vozne lastnosti, obenem pa negativno vpliva tudi na obrabo ter s tem vozniku povečuje stroške. Kotalni upor je namreč večji in guma za vrtenje potrebuje več energije.

Kdor nima novejšega avtomobila s samodejnim sistemom preverjanja tlaka, bi ga moral ročno preveriti vsaj enkrat mesečno. Foto: Gregor Pavšič

Novi avtomobili znajo na neustrezen tlak opozoriti sami

Pri tem opozarjamo, da ustreznost tlaka v gumah ni odvisna od posameznega modela ali velikosti gum, temveč prav od posameznega avta. Tlak je treba prilagoditi tudi obremenjenosti vozila s potniki in prtljago, torej predvsem pred daljšimi vožnjami na dopust.

Tlak v gumah je treba preveriti na hladnih in še neogretih gumah. Tlak namreč s temperaturo zraka v gumah narašča. Zaradi tega lahko tlak naraste tudi za 0,2 ali 0,3 bara.

Od leta 2014 je v novih avtomobilih obvezen senzor za nadzor zračnega tlaka v gumah (TPMS). Ta voznika opozori, ko pride v eni izmed gum do neustreznega tlaka. Kdor vozi starejši avtomobil, mora ustreznost tlaka nadzorovati ročno. To je priporočljivo storiti vsaj enkrat na mesec. To velja predvsem za poleti, ko iz gum zrak uhaja hitreje kot pozimi (vpliv višjih temperatur).



Nekateri avtomobili znajo tudi natančno določiti gumo z neustreznim tlakom in za vsako gumo posebej tudi prikažejo trenutne vrednosti tlaka.

Pri hitrosti 120 kilometrov na uro se gume obrabljajo dvakrat hitreje kot pri hitrostih med 70 in 80 kilometrov na uro. Takrat so posledice neustreznega tlaka še bolj izrazite.



Če je tlak za 15 odstotkov previsok, se kotalni upor zmanjša za približno 1,3 odstotka, kar sicer ugodno vpliva na porabo, a se trpežnost pnevmatike zmanjša za kar 12 odstotkov. Če je tlak za 15 odstotkov prenizek, se poraba goriva poveča.