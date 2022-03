Pazite, jutri velika policijska akcija: to je 600 lokacij meritev

Jutrišnji povečan nadzor meritev hitrosti je usklajen tudi s preostalimi policijami v praktično vseh državah Evropske unije.

"Tako kot je praksa že zadnjih nekaj let, želimo z okrepitvijo nadzora nad prehitrimi vozniki in javno objavo točnih lokacij vseh meritev v slovenski policiji tudi tokrat pokazati, da je naša želja delovati predvsem preventivno in doseči, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo prispevali k varnejšim cestam," poudarjajo na slovenski policiji.

Foto: WRC Croatia

Pri maratonu nadzora hitrosti bo sodelovalo 188 policistov, ki bodo pri tem uporabljali vsa razpoložljiva sredstva. Občasno se jim bodo pridružile tudi preostale patrulje, ki bodo nadzor izvajale ob rednem delu, v okviru nacionalne preventivne akcije Hitrost (ang. Speed), ki poteka ves teden, kar pomeni, da vozniki lahko pričakujejo dodatne policijske kontrole tudi na drugih lokacijah.

Maraton nadzora hitrosti bodo v Sloveniji tokrat izvedli že osmo leto zapored. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da policisti na dan nadzora ugotavljajo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije. Takrat hitrost prekorači okrog 3,5 odstotka voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljamo okrog osem odstotkov prekoračitev.

"Osnovni namen nadzora ni usmerjen v kaznovanje voznikov, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad. Vožnja v skladu s predpisi od voznikov zahteva, da spremljajo prometno signalizacijo in se ravnajo po omejitvah hitrosti, nikakor pa ni namen nadzora, da bi vozniki v pričakovanju kontrol vozili nerazumno počasi in s tem ovirali promet. Od voznikov torej pričakujemo, da poznajo omejitve hitrosti in da jih vseskozi spoštujejo, predvsem pa da takšen vzorec vožnje obdržijo tudi takrat, ko ni nadzorov," dodajajo policisti.