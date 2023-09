V času Jugoslavije so se v Italijo odpeljali brez da bi pokazali potni list

Sredi osemdesetih, ko je bila meja med slovensko in italijansko Gorico ostro začrtana, so jo na avtomobilski dirki že prečkali brez pregleda potnih listov. Skoraj 40 let, ko meje med državama ni več, predstavlja organizacija športnega spektakla na obeh straneh meje večji izziv.

90 posadk na letošnjem reliju Nova Gorica. Foto: Miloš Ferfolja Nova Gorica letos že enajstič gosti reli z najvišjim mednarodnim statusom v Sloveniji. To je naslednik nekdanjega relija Saturnus. Novogoričani so pod taktirko AMD Gorica z relijem dokaj skromno začeli leta 2012 s kratkim sprinterskim relijem, ki pa je nato hitro dobil večji obseg in se vključil tudi v FIA evropski reli pokal. To od organizatorjev zahteva veliko dodatnega truda.

Želja po uvrstitvi v Evropsko prvenstvo v reliju, kar prinaša še precej močnejšo konkurenco, je trenutno pogojeno z nekaj sto tisoči evri za plačilo “vpisnine” na račun uradnega promotorja prvenstva. Pri AMD Gorica so bili do zdaj še zadržani do take kandidature, saj je v prvi vrsti pogojena predvsem z morebitnim finančnim vložkom slovenske turistične organizacije. Nova Gorica obenem čaka leto 2025, ko bo skupaj z italijansko Gorico Evropska prestolnice kulture. Takrat je želja organizirati reli na obeh straneh državne meje.

Novogoriška reli legenda Slavko Komel s sovoznikom Cvetom Kristančičem na reliju Colli Goriziani. Foto: AMD Gorica

Sredi osemdesetih je Goričanom to že uspelo. Takrat je AMD Gorica skupaj s somišljeniki iz sosedne italijanske Gorice organiziral mednarodni reli Colli Goriziani. Goričan Rudolfo Aguzzoni je na štart pripeljal tudi lancio 037 rally, še bolj zanimiva pa je bila organizacija prehoda posadk prek slovensko-italijanske oziroma jugoslovansko-italijanske državne meje.

Video - spomini Mira Lipičarja na sodelovanje z Italijani

“Na meji potnega lista ni bilo potrebno pokazati. Dovolj je bila štartna številka oziroma tablica na dirkalnem avtomobilu. Organizacija je bila takrat vendarle enostavnejša,” se spominja Miro Lipičar iz AMD Gorica, ki je kot otrok navdušeno opazoval že prve motociklistične dirke po ulicah tega mesta.

Foto: AMD Gorica

V pisarnah italijanske zveze ACI še niso prižgali zelene luči

V zadnjih letih, ko Nova Gorica gosti reli za FIA evropski pokal, so Novogoričani že večkrat poskušali sodelovati z Italijani. Danes meje ni več in s tem tudi ne konkretnih fizičnih ovir za izpeljavo tekmovanja v obeh državah. Vse prevečkrat se je do zdaj zataknilo v pisarnah italijanske zveze ACI v Rimu in od tam zelene luči do zdaj še ni bilo. Pri AMD Gorica so ta mesec izpeljali tudi “eco reli” v točnosti za električne avtomobile, ki sodi v FIA svetovni pokal, trasa te prireditve pa je uradno peljala okrog 15 kilometrov tudi po Italiji. “To je morda dober znak za prihodnost,” upa Lipičar. Morda bo Nova Gorica leta 2025 uspela potrkati tudi na vrata evropskega reli prvenstva, ali pa traso v luči sodelovanja obeh mest resnično izpeljati v večjem delu tudi prek Italije.

Martin Čendak in Jakob Markežič (renault clio rally5). Foto: Uroš Modlic

Včeraj uvod v Novi Gorici: dež poskrbel za senzacijo, prvi vodilni je Martin Čendak

Dež sredi prve hitrostne preizkušnje v Novi Gorici je poskrbel za pravo malo senzacijo. Prvi čas je dosegel Martin Čendak (renault clio rally5) s sovoznikom Jakobom Markežičem.

Koprčana sta vozila še po suhi progi, nato pa je močan naliv pošteno namočil že tako drseč asfalt po novogoriških ulicah. Drugi najhitrejši prav tako presenetljivo Ronbert Kresnik s sovoznico Nives Cotič (renault clio RS), tretji pa lanski zmagovalec Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2). Turk je za Čendakom zaostal 1,5 sekunde, bil pa je tri sekunde hitrejši od glavnega tekmeca v državnem prvenstvu Marka Grossija (hyundai i20 R5). Zaradi napak na progi sta veliko časa izgubila Albert von Thurn und Taxis (škoda fabia RS rally2) in Mitja Klemenčič (škoda fabia rally2).

Kljub razburljivim razmeram na prvih 2,25 kilometra relija pa se prava dirka vendarle začne jutri z osmimi hitrostnimi preizkušnjami.

HP 1: 1. Čendak-Markežič (renault clio rally5), 2. Kresnik-Cotič (renault clio RS) + 0:00,5; 3. Turk-Kacin (hyundai i20 rally2) + 0:01,5; 4. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 0:01,8; 5. Mihevc-Rovtar + 0:01,9; 6. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 0:02,0; 7. Terpin-Ierman (renault clio RS) + 0:03,1; 8. Lazslo-Berendi (škoda fabia rally2) + 0:03,5; 9. Laurencich-Mlakar (peugeot 106) + 0:03,6; 10. Gassner-Mayrhofer (hyundai i20 R5) + 0:04,2

Danes se reli v Novi Gorici nadaljuje z osmimi hitrostnimi preizkušnjami. Te bodo skupno dolge 83 kilometrov. Celoten tekmovalni dan bo zelo dolg, saj ga bo prva posadka začela okrog 7. ure zjutraj, zaključila pa ob 21. uri zvečer. Svoje bo danes očitno dodalo tudi spremenljivo vreme.