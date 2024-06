Še eno slavno avtomobilsko ime s kitajskim tehničnim partnerjem

Družba Jaguar Land Rover, ki je v lasti indijskega Tata Motors, bo za svoje avtomobile uporabil dve platformi družbe Chery Auto.

Gre za modularni platformi M3X in E0X. Prva je namenjena avtomobilom s klasičnim in priključno-hibridnim pogonom, druga pa za povsem električna vozila. Platformo E0X sta skupaj razvila Chery in Huawei. Chery jo uporablja za lastno znamko avtomobilov Exeed. Platforma omogoča uporabo tako 400- kot 800-voltnih sistemov.

Jaguarjev edini električni avtomobil je že model i-pace. Foto: Gregor Pavšič

Nujne rešitve za kitajski avtomobilski trg

Novo tehnično partnerstvo bi lahko Jaguar Land Roverju pomagalo pri razvoju novih električnih modelov, a sodeč po zdajšnji strategiji bodo ti novi modeli predvsem priključni hibridi. Do leta 2026 načrtujejo štiri povsem električne modele.

Vozila s platforme Exeeda oziroma Cheryja bodo namenjena predvsem kitajskemu trgu, kjer se močno povečuje delež “novih energijskih vozil” (električni, priključni hibrid), Jaguar Land Rover pa tam prave ponudbe nima.

Deset let partnerstva, zdaj se smer sodelovanja obrača

Chery in Jaguar Land Rover sta prek skupnega podjetja na Kitajskem začela sodelovati že leta 2012. Dve leti pozneje je to podjetje začelo z delovanjem in je še vedno aktivno. Land Rover je takrat postal pomemben vir oblikovalskih idej za Chery, enako tudi za rešitve na področju podvozja. Zdaj se bo vrstni red zamenjal in Chery bo tisti, ki bo nudil tehnično pomoč Jaguar Land Roverju.

Jaguar Land Rover je do zdaj svoj edini električni model, to je bil jaguar I-pace, začel izdelovati pred šestimi leti.

Partnerstvo Jaguar Land Roverja in Cherya je le eno v vrsti podobnih strateških partnerstev med tradicionalnimi in kitajskimi avtomobilskimi proizvajalci. Volkswagen je tehničnega partnerja našel pri Xpengu, Audi pri družbi SAIC, Renault pri Geelyju, enako tudi Smart in Lotus.