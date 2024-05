Prvič po petih letih: oblikovalski koncept BMW brez elektromotorja #foto

Avtomobilsko srečanje Concours d’Elegance v Villa d’Este pri jezeru Como vsako leto privabi veliko ekstravagantnih in luksuznih avtomobilov. BMW dogodek rad izkoristi za razkritje zanimivih konceptov, ki bolj ali manj neposredno nakazujejo možnosti tudi za serijske avtomobile. Tak je tudi koncept skytop, ki so ga razkrili letos. Izdelali so ga na osnovi BMW 8 in mu namenili možnost premične strehe tipa targa, ki jo mogoče odstraniti. Koncept ima tudi integriran varnostni lok.

Pri BMW so potrdili teoretično možnost, da bi ta koncept v zelo majhni seriji izdelali tudi serijsko. V tem primeru bi na ceste poslali nekaj deset avtomobilov, na cestah pa bi bili lahko že prihodnje leto.

Po petih letih oblikovalski koncept z bencinskim motorjem

Odločitev je vezana na zanimanje, ki ga bo spodbudil koncept. Če bi do serijske proizvodnje prišlo, bi BMW v avtomobil vgradil 4,4-litrski motor V8. Tako bi bil avtomobil tudi svojevrsten poklon BMW Z8, ki ga je poganjal petlitrski osemvaljnik.

BMW je tako prvič po letu 2019 v koncept, ki je usmerjen tudi v napoved oblikovalskih prijemov za prihodnost, vstavil bencinski in ne električni moto. Bavarci bodo z letom 2025 sicer začeli izdelovati novo generacijo električnih avtomobilov s platforme “neue klasse”, a predvsem za visokozmogljive (maloserijske?) avtomobile bodo v ponudbi ostali tudi klasični motorji z notranjim zgorevanjem.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW