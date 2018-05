Pozabili ugasniti motor, umrlo je že 46 Američanov

V ZDA opozorila o sistemih pametnih ključev

V zadnjih 12 letih je v ZDA umrlo najmanj 45 ljudi, ker so pozabili ugasniti motor avtomobila in se zastrupili z izpusti CO2.

Tako imenovani pametni ključi, ki omogočajo zagon in ugašanje motorja brez ključa v ključavnici, so v modernih avtomobilih vse bolj priljubljeni. Vozniku precej olajšajo upravljanje avtomobila, saj mnogi omogočajo tudi prostoročno odklepanje in celo zaklepanje vrat. Ključ je takrat lahko ves čas kar v žepu.

Motor pustil prižgan, raven CO2 je bila 30-krat previsoka

V ZDA medtem opozarjajo, da so taki sistemi tudi nevarni. Presenetljivo veliko Američanov je namreč preprosto pozabilo izključiti motor, ko so svoj avto parkirali v domači garaži.

Ker je motor še vedno deloval, v prostoru pa so se nabirali izpusti CO2, je v ZDA od leta 2006 posledično umrlo najmanj 28 ljudi, je poročal New York Times. Še 45 ljudi je bilo poškodovanih, nekateri med njimi pa so imeli tudi poškodbe možganov.

V domu Freda Schauba, ki so ga lani zaradi zastrupitve kot posledice delujočega motorja našli otroci, je bila raven CO2 kar 30-krat višja, kot bi jo lahko preneslo njegovo telo. V notranjih prostorih so z rastlin odpadli listi.

V ZDA še brez varnostnih sistemov

Kljub tej statistiki avtomobili večinoma še nimajo sistemov, ki bi v tem primeru samodejno ugasnili motor. Odbor za prometno varnost je sicer predlagal vgradnjo opozorilnega sistema, a v ZDA ta pobuda pri avtomobilskih proizvajalcih še ni naletela na pozitiven odziv.

V ZDA je tak sistem vgrajen že v polovico novih avtomobilov, ki jih letno na ceste zapelje 17 milijonov.