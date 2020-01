Policist me je ujel z zasebne zemlje: se lahko izognem kazni?

Vse večkrat na družbenih omrežjih zasledimo vprašanja voznikov, ki so jih zaradi prehitre vožnje ujeli policisti ali mestno redarstvo, toda meritve so izvajali na zasebni zemlji. Glede na nasprotujoče si odgovore in nejasnosti, ki jih prinašajo takšni odgovori, smo za pomoč prosili policijo. Kaj je torej edini pravilni odgovor? Tudi če policisti izvajajo meritve z zasebne površine, to ni olajševalna okoliščina in se kazni zaradi tega ni možno izogniti.

Policisti in mestni redarji lahko za opravljanje svojih nalog vozilo parkirajo tudi na avtobusni postaji, vendar pri tem ne smejo motiti javnega prometa. Foto: Siol.net

Tako kot policisti tudi mestni redarji lahko za opravljanje svojih nalog ustavijo in parkirajo na avtobusnih postajališčih, ki so zunaj vozišča, če pri tem ne ovirajo javnega prevoza potnikov. Prav tako lahko meritve hitrosti opravljajo na zasebnih površinah brez predhodne odobritve lastnikov. Na omenjenih lokacijah nadzora policisti in mestni redarji ne izvajajo le v primerih, ko lastniki zemljišča izrazijo zahtevo, da ne želijo, da policisti tam izvajajo meritve ali druge vrste nadzorov.

Meritev hitrosti z zasebnega zemljišča? Kazen ostaja.

Kot so pojasnili na policiji, mesta za nadzor prometa praviloma izbirajo na javnih površinah, hkrati pa nadzor izvajajo tudi na Čeprav policisti ali mestno redarstvo meritve hitrosti opravijo na zasebnem zemljišču, vas to ne bo rešilo plačila kazni. Foto: Jure Gregorčič določenih zasebnih zemljiščih (uvozi na gozdne poti, travnike), ki jih uporabljajo brez predhodnih odobritev lastnikov. Predvsem so pri policiji pozorni, da izbrana mesta ne predstavljajo nevarnosti za njih in druge udeležence v cestnem prometu.

''Lastništva mest, na katerih policija izvaja nadzor ali druge oblike kontrol, sicer nimajo nobenega vpliva na dokazovanje v prekrškovnih postopkih, zato omenjenih okoliščin ni mogoče razumeti v smislu olajševalnih okoliščin oziroma okoliščin, na podlagi katerih policija ne bi mogla uporabiti dokazov o prekršku,'' so odgovor glede na ustavitev prekrška zaradi merjenja hitrosti z zasebne zemlje odgovorili pri policiji.

136. člen Zakona o prekrških med drugim tudi jasno razkriva, da razlog za ustavitev prekrška ne more biti "kriva" lokacija merjenja hitrosti. Če je merjenje izvedeno po tehničnih zahtevah, je lastnik dolžan za svoj prekršek tudi plačati.