Okrog Vipave spet grmi: to je ozadje novega spektakla

“V tej naši dolini rado grmi in 14 dni pred dirko ne mine večer, da se ne bi s kake strani slišalo dirkalnika,” pravijo domačini iz Vipavske doline, ki bo v petek in soboto gostila prvo avtomobilsko dirko sezone v Sloveniji. Naj si bodo le navijači, ali pa aktivni tekmovalci, ki v zadnjih dneh mrzlično urejajo še zadnje tehnične in administrativne izzive - konec tedna bo marsikdo na zaprtih cestah doživljal svoje športne sanje.

Večerni potep po vasicah okrog Ajdovščine in Vipave razkrije pogled na številne delavnice, kjer so v zadnjih dneh domači avtomobilski navdušenci in njihovi marljivi pomagači urejali vse potrebno za jutrišnji štart prve dirke v letu 2023. Ne glede na dirkalni avtomobil vsi podobno pričakujejo začetek nove sezone. Pri tem niti ni pomembno, ali bodo dirkalnik le najeli in vsaj tehničnih skrbi pred štartom ni, ali imajo doma kultno lancio delto HF integrale, ford sierro RS cosworth ali pa so komaj dopolnili 18 let in vozijo odlični učni dirkalnik opel adam cup. Tudi zastave yugi so še v konkurenci. Enega takih vozi tudi Grega Žvokelj, ki je doma skoraj na eni izmed hitrostnih preizkušenj relija v Sanaborju.

Grega Kravos, ford sierra RS cosworth. Foto: Gregor Pavšič “V tej dolini se vse hitro sliši in tudi zvoki dirkalnikov bobnijo. Dva tedna pred dirko ne mine večer, da se ne bi iz enega konca slišalo vsaj en dirkalni avtomobil. Vsak med nami se trudi, ureja tehnične stvari in komaj čakamo na dirko pred domačo publiko. Rad bi predvsem užival, tako zame kot zanjo,” je v vasi Škrilje povedal Grega Kravos, ki sedi za volanom omenjene ford sierre. Le nekaj deset metrov stran je doma Mitja Bratina. V garaži je pokrit nekdanji citroen AX, tam sta dva gokarta za njegova otroka, zase pa je domov za domači reli pripeljal peugeota 208 rally4. Podobnih primerov je kajpak še veliko in to kaže, kako se kljub menjavi generacij avtošportni duh v Vipavski dolini prenaša naprej.

Marko Grossi (hyundai i20 R5) bo letos glavni izzivalec državnega prvaka Turka. Foto: Gregor Pavšič

Grega Žvokelj je eden redkih, ki še dirka z zastavo yugom. Foto: Gregor Pavšič

Dirkalnik Mitje Klemenčiča, ki je bil državni prvak pred 20 leti. Foto: Gregor Pavšič

Jutri zvečer se bo v središču Ajdovščine začel 12. reli Vipavska dolina, ki bo začel slovensko državno prvenstvo v reliju. To bo obenem tudi prva izmed dvanajst načrtovanih avtomobilskih dirk pod okriljem zveze AŠSLO letos v Sloveniji. S tem se nadaljuje tradicija relijev v okolici Vipave in Ajdovščine. Mimo je nekoč potekala uvodna etapa relija Monte Carlo, v šestdesetih letih so organizirali reli Primorska - tudi po slikoviti cesti na Nanos - leta 1989 je v vasice kot so Vrhpolje, Manče, Velike Žablje in Predmeja v večjem delu pripeljal reli Saturnus.

“To je bil vselej praznik. Že dva tedna pred relijem so tekmovalci trenirali, mi pa smo zvečer stali ob cesti in čakali nanje. Danes je marsikaj drugače, a domačo dirko še vedno vsi zelo težko pričakujemo,” nam je v Vrhpolju povedal domačin Aleksander Koren, ki je nekoč kot vajenec delal pri očetu domačega dirkaškega asa Silvana Lulika.

Srce relija bodo spet ulice v Ajdovščini

Utrip na reliju je danes kajpak drugačen kot nekoč. Reli moranjo organizatorji pripraviti na veliko višjem varnostni ravni. Nekoč so v zadnjem ovinku nad Velikimi Žabljami sedeli gledalci tik ob progi in ko je kakega izmed dirkalnikov pri resda nizki hitrosti zavrtelo proti njim, so le malo pokrčili noge. Servisni kombiji danes ne sledijo več posadkam po progi, zato je servisna cona enotna in sicer postavljena na ulicah v središču Ajdovščine. To pomaga ustvariti odličen utrip prireditve. Jutri zvečer z atraktivnim “superspecialom” po ulicah Ajdovščine, v soboto nato z dodatnimim devetimi hitrostnimi preizkušnjami.

Vsi si želijo le uresničitve dobre vremenske napovedi, ki bi bila obliž na lanski vremenski kaos. Snežilo je in del relija so morali celo odpovedati.

Mark Škulj (opel corsa rally4) je eden izmed favoritov razreda dvokolesno gnanih dirkalnikov.

Garaža Mitje Bratine - stari citroen AX je pokrit, dirkalnik za konec tedna pa peugeot 208 rally4. Foto: Gregor Pavšič

Martin Štucin, vodja organizacijske ekipe relija Vipavska dolina. Foto: Gregor Pavšič

“Zadovoljni smo s številom prijav, taka številka je za nas kot organizatorje prav gotovo zelo lepa,” ka 89 prijavljenih posadk komentira Martin Štucin, vodja organizacijskega odbora relija, sicer pa tudi sam dirkač. Med prijavami letos ni tako zvenečih imen kot lani, ko so se tri posadke pripravljale na reli svetovnega prvenstva na Hrvaškem. Letos je vipavski reli na sporedu pozneje. Pričakovati je slovensko zmago, saj sta izrazita favorita Rok Turk (hyundai i20 rally2) in Marko Grossi (hyundai i20 R5).

Mednarodni pridih reliju daje konkurenca pokala Alpe Adria. Na štartu bo tako veliko modernih dirkalnikov, v konkurenci in med predvozili na primer osem dirkalnikov razreda Rally2 oziroma R5, nadvse številčna bo konkurenca med modernimi dvokolesno gnanimi avtomobili, vozili bodo tudi vselej zanimivi starodobniki. Če je štartna številka ena pripadla Turku, bo približno uro in 20 minut pozneje s štarta odpeljal Andrej Mrak s fičkom.

Turk po sedmi naslov, v ospredju dvoboj Medved-Škulj



Naslov državnih prvakov branita Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), ki bosta v petek in soboto začela lov že na sedmi zaporedni naslov najboljše reli posadke v Sloveniji. Sodeč po lanskih rezultatih ima Turk velik naskok, po reliju za SP na Hrvaškem je tudi zelo dobro navožen in ogret pred začetkom domače sezone. Za zdaj je njegov edini pravi tekmec Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5). To sta lanska podprvaka, ki sta po Turkovemu zdrsu s ceste zmagala konec leta v Idriji. Z dirkalniki istega razreda polno sezono napovedujeta Aleš Zrinski s sovoznikom Rokom Vidmarjem (škoda fabia rally2) in Mitja Klemenčič s sovoznikom Vilijem Ošlajem (škoda fabia rally2), ki pa bosta predvidoma težko blizu Turku in Grossiju. Omenjeni Klemenčič je bil pred 20 leti sicer že državni prvak Slovenije. Na zmagovalne stopničke v skupni razvrstitvi ciljata tudi Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto).



Tekmovalno najbolj zanimiv bo razred Divizije 2, kjer vozijo dvokolesno gnani avtomobili. To je tudi zelo številčen razred, kjer pa je sam vrh tistih, ki se bodo potegovali za naslov državnega prvaka, vednarle zelo ozek. Očitna kandidata sta dejansko le dva. To sta Mark Škulj in Pia Šumer ter Jan Medved in Izidor Šavelj. Obe posadki vozita letos nov avtomobil in sicer opel corso rally4. Medved brani naslov, Škulj pa ga želi po lanskih številnih tehničnih okvarah le osvojiti. Pomemben pokazatelj razmerij moči med obema bo že prvi reli, kjer lani Škulj ni bil tako prepričljiv kot v preostanku sezone, Medved pa je vse do zdrsa s ceste odpeljal morda celo najboljšo dirko leta. V tem razredu je dirkaške rokavice obesil Grega Premrl, za zdaj dirkaškega programa za letos nima niti obetavni Nik Prunk (oba peugeot 208 rally4). Kako blizu se bodo lahko Škulju in Medvedu pripeljali ostali - med temi predvsem Martin Štucin (ford fiesta rally4), Jenej Fakin (peugeot 208 rally4) in Borut Bratina (peugeot 208 rally4), bodo pokazale že sobotne hitrostne preizkušnje.



V diviziji 3 na štartu prvega relija ne bo aktualnega prvaka Matica Humarja (renault clio RS). Prek zime so obnovili motor in menjalnik, nekateri deli pa niso pravočasno prispeli in Humar je moral odpovedati nastop. Favorita sta Vasja Miklavčič in Robert Kersnik (oba renault clio RS).



V diviziji 1 naslova državnega prvaka prav tako ne brani Martin Čendak, ki se je preselil v italijansko prvenstvo IRC. Z umikom lani skoraj nepremagljivega Čendaka se zdaj spet odpira širok vrh tega najbolj množičnega razreda. Med kandidati za vrh je Domen Slejko (opel adam cup), Aljoša Makarovič (MG ZR 105), mladi Rene Černigoj (opel adam cup) in na tem reliju vselej izjemno hitri Aljaž Bratož (renault clio 1,4). Bratož je nemara celo prvi favorit za zmago v Vipavski dolini.