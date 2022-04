Novosti v slovenskih garažah: med njimi tudi brutalni audi

Pozimi je slovenske garaže obogatilo tudi nekaj dirkalnih avtomobilov, in sicer od specialk za reli do atraktivnega audija za dirkališča. Kdo stoji za njimi in kakšne načrte imajo z njimi letos?

Foto: Uroš Modlic Med glavne novosti letos v Sloveniji sodi nov hyundai i20 rally2, ki ga bo na državnem prvenstvu vozil Rok Turk. Ta dirkalnik sicer na prvo dirko v Vipavski dolini ne čaka v slovenski garaži, temveč pri ekipi Friulmotor iz Manzana pri Vidmu, bo pa imel Turkov dirkalnik nameščene slovenske registrske oznake. Uradno je to torej nov slovenski dirkalnik najvišje tehnične ravni za reli, če seveda izvzamemo tovarniške specialke WRC (zdaj Rally1) za svetovno prvenstvo.

Skupno bo letos v slovenski lasti že pet dirkalnikov razreda R5 oziroma Rally2. Na slovenski Obali je za zdaj parkiran lanski Turkov zmagovalni hyundai i20 R5, Turkov nekdanji peugeot 208 R5 ima danes Rajko Žakelj. Tu je še ford fiesta R5 Aleša Zrinskega, iz Italije je prihod škode fabie R5 pod "slovensko streho" napovedala tudi ekipa GM Racing Gorana Čučiloviča. Ta bo ta dirkalnik kot predvoznik peljal na reliju Vipavska dolina, pozneje naj bi se v ta avtomobil usedel drug voznik.

Foto: Gregor Pavšič

Zelo zanimiv dirkalnik je s Poljske – tam ima svojo podružnico britanski M-Sport – nedavno prispel v idrijski IK Sport. To je ford fiesta rally3, ki je avtomobil za enega novejših razredov pod okriljem FIA. To je nadgradnja znane fieste rally4 z dvokolesnim pogom, in sicer ima različica rally3 večji motor (1,5-litrski namesto litrskega) in dodatni štirikolesni pogon. S tem avtomobilom letos vozijo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Taka fiesta je približno polovico cenejša in vsaj za kako dobro sekundo na kilometer tudi počasnejša od dirkalnikov R5-Rally2.

IK Sport, ki ga vodita nekdanja reli sovoznika Miran in Igor Kacin, ima v svojih prostorih tudi več dvokolesno gnanih fiest rally4. Tudi te so nastale v "poljskem" M-Sportu, enako tudi fiesta rally4 ekipe Blaža Podlesnika.

Foto: osebni arhiv

Foto: Gregor Pavšič

Foto: osebni arhiv

Na drugem koncu Slovenije v Mariboru ta čas pripravljajo povsem drugačen dirkalni avtomobil. To je audi A3 TCR za krožnohitrostne dirke, ki ga je pozimi na Štajersko pripeljal Robert Pravdič. Ta je imel nekoč v lasti tudi pravo specialko za dirkališča, in sicer seat leona WTCC, ki pa ga je nato prodal na Hrvaško.

Pravdičev audi danes sodi med najzmogljivejše slovenske avtomobile za dirkališča. Izdelali so ga na osnovi limuzinskega audija RS3. Poganja ga 246-kilovatni bencinski štirivaljnik s turbo polnilnikom, moč pa se na sprednji kolesi prenaša prek šeststopenjskega sekvenčnega menjalnika.

Foto: Gregor Pavšič

"Leon WTCC je bil nekdanji tovarniški dirkalnik, ki pa je bil za nas prezahteven. Imel je še okvaro na računalniku, in ko mi je ta dvakrat odpovedal, sem bil v dveh tednih ob 44 tisoč evrov. Zdaj imam audija, ki ga je lani vozil Vesnić. Avtomobil je odlično pripravljen in lani sem ga že preizkusil na Grobniku. Je kar zahteven za vožnjo, sicer pa že z nestrpnostjo pričakujem prve dirke. Ker je za ta audi tudi kar nekaj interesa pri drugih voznikih za najem, bom morda letos kupil še novo različico enakega dirkalnika," pravi Pravdič.

Izhodiščna cena takega dirkalnika znaša 137 tisoč evrov, kar je torej le malo nad ford fiesto rally3 in skoraj pol manj kot stanejo vrhunski avtomobili za reli razreda R5 oziroma Rally2.

Tudi pri ekipi Lema Racing, ki jo poznamo predvsem po organizaciji pokala Twingo, imajo za dirkališča tako Seatov dirkalnik razreda TCR kot tudi porscheja caymana GT4 in mercedesa GT4. Tega na primer poganja štirilitski motor birturbo s 510 "konji".

Foto: Gregor Pavšič

Dolge čakalne vrste danes niso samoumevne le pri nakupu novih serijskih avtomobilov, enako je tudi pri dirkalnih vozilih. Hyundai Motorsport ima v Nemčiji dolg seznam naročil novega i20 rally2 in eden prvih je šel v Turkove roke. Proizvodno ozko grlo ima Peugeot Sport, ki sestavlja dirkalnike 208 rally4 s pogonom na en par koles. Tomaž Kavčič ima z moštvom OPV Racing pri sebi dva taka dirkalnika, na enega še čaka. Po spletu okoliščin je uspel enega izmed teh dobiti kot rabljenega na Portugalskem.

Zaradi nepredvidljivo dolgega čakanja bo na primer Martin Bone v svojo delavnico raje pripeljal sestrsko opel corso rally4 kot bolj razširjenega peugeota. Oba dirkalnika sta tehnično skoraj enaka, le da je dvestostotica malenkost širša.

Tudi v nižjih tekmovalnih razredih je bilo pozimi že nekaj novosti. V Slovenijo so že lani pripeljali ford fiesto R2, pa še enega opel adama cup, iz Srbije se je v IK Sport vrnil opel adam R2, Milan Bubnič se je za gorske dirke odločil za popolno obnovo lancie delte in podobno.