Nova obdavčitev avtov: Predlog zakona ima še veliko rezerv

Ministrstvo za finance je po dveh letih le predstavilo predlog novega zakona. Davek bodo s 1. januarjem začeli računati po količini izpustov ogljikovega dioksida in moči motorja, hkrati pa bodo ukinili precej neposrečen zakon, kjer se je davek za vozila nad 2,5 litra prostornine motorja izračunaval glede na vrednost avta in so številni svoj avtomobil registrirali v tujini. Nov način pobiranja davkov bo tako podražil običajne avte in hkrati precej pocenil prestižne avtomobile, država pa bo tako državno blagajno napolnila s precejšnjim kupčkom dodatnega denarja. Strokovnjaki iz avtomobilske branže predlogu očitajo veliko stopnjo zapletenosti.

Nov izračun davka na motorna vozila se bo 1. januarja 2021 spremenil in ministrstvo za finance bo pri njegovem izračunu upoštevalo emisije in moč motorja. Zaradi novega izračuna, ki jih prinaša nov merilni cikel WLTP, se bodo po predvidevanjih avti podražili. Foto: Gašper Pirman

Avtomobilska industrija v Evropi ni le vir zaposlovanja, temveč tudi neposrednih prihodkov za državne blagajne članic Evropske unije. V avtomobilskem sektorju v državah EU dela kar 12,6 milijona ljudi oziroma 5,7 odstotka zaposlenih. Evropski avtomobilski proizvajalci letno v raziskave in razvoj v povprečju vložijo 50 milijard evrov, prav tako pa so proizvajalci izvozno naravnani. Presežek trgovinskih avtomobilskih poslov za EU znaša kar 90 milijard evrov.

Izračun bo vezan na izpuste in moč motorja

Države članice od prodaje novih avtomobilov dobijo veliko neposrednih davkov. Nov način merjenja uradnih izpustov CO 2 in porabe Ukinili bodo tudi luksuzni davek, ki je vsa vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra še dodatno obdavčil. S 1. januarjem bodo ta vozila znatno cenejša kot danes, kupcem pa ne bo treba več svojega prestižnega avta registrirati v tujini ter se tako izogniti plačilu davka. Foto: Mercedes-Benz goriva po standardu WLTP je zdaj že v polnem teku, zato so podatki o porabi in izpustih bolj realni in manj laboratorijski. Ob enakem tehničnem izhodišču so postali uradni podatki o porabi in izpustih mnogo višji. V Evropi je 20 držav – med njimi je tudi Slovenija –, ki višino davka na motorna vozila (DMV) izračunajo na podlagi uradnega izpusta CO 2 .

Kot je poudaril David Jurič, generalni direktor Summit Motors in nekdanji predsednik sekcije za osebna motorna vozila, je ''predlog novega zakona dober in korak naprej, saj bo odpravil težave pri pripravi cenikov. Vendar, če gledamo novi predlog, imamo nanj tri pripombe. Zadeva je zastavljena res zapleteno in kar kliče k napakam. Ko smo ravno pri napakah - ta se je zgodila že zakonodajalcu. Tisti del, kjer se računajo pribitki za moč motorja, sta srednja dva razreda izračunana napačno. Se pravi, zgodi se, da ima avto s 109 kilovati višjo obdavčitev kot avto s 110 kilovati. Zakonodajalec mora sprva popraviti osnovnošolsko matematiko.''

Po dveh letih je slovensko ministrstvo za finance končno le predstavilo prestrukturiranje davčnih bremen in novelo DMV, ki bi jo predajali v okviru projekta zelene proračunske reforme.

Predlog nove obdavčitve bo tako vezan na izpuste in moč motorja, in ne več na ceno avtomobila. Hkrati pa so na ministrstvu le spregledali, da dosedanji luksuzni davek kupce odvrača od nakupa prestižnega vozila v Sloveniji, zato so številni svoj avto raje registrirali v tujini, kjer tega davka ni. Končna cena se je zaradi luksuznega davka lahko povečala tudi za petdeset odstotkov.

''Novi predlog, da se davek na motorna vozila ne bo več računal na vrednost, temveč na emisijske izpuste, je korak naprej. A po drugi strani ne vidim smisla, da se notri vključuje moč motorja. Moje osebno mnenje je, da bi to izpustili pri izračunu, saj postane račun zaradi tega zelo kompleksen.''

Merjenje po stari metodi prinaša korektivni faktor

Lestvica za odmero davka na motorna vozila bo upoštevala novo metodo merjenja ogljikovega dioksida izpustov za nova vozila in uveljavitev novih emisijskih standardov. Za rabljena vozila, ki nimajo podatkov po novi metodi merjenja izpustov ogljikovega dioksida (t. i. preskusni postopek WLTP), predlog zakona predvideva korektivni faktor v višini 20 oz. 22 odstotkov pribitka k podatkom o izpustih ogljikovega dioksida, izmerjenih po preskusnem postopku NEDC.

Največja kritika na nov predlog zakona je njegova davčna nevtralnost, ki je namenjena višjemu stekanju denarja v državno blagajno. Foto: Gašper Pirman "Zakon bi moral biti nevtralen, ta predlog to vsekakor ni"

Zaradi novega predloga se bodo podražili številni priljubljeni in do zdaj cenovno dosegljivejši avtomobili, po drugi strani pa se bodo kljub visoki nominalni stopnji precej pocenili luksuzni avtomobili.

''Problem novega predloga je predvsem to, da ni nevtralen z davčnega vidika. Se pravi izračun obstaja, da bodo s tem davkom pobrali še več davka kot prej. Neka zaveza oziroma skupno razumevanje pa je bilo, da bo ta novi zakon nevtralen z vidika pobranega davka. To so tri ključne zadeve - nov davek poenostaviti, narediti ga davčno nevtralnega, da ni njegov namen pobiranje več davka in ga predvsem bolj logično razporediti, ne glede na vrednost, težo ali emisijski standard,'' je še zaključil Jurič.

Lani je država pobrala 42 milijonov davka na motorna vozila, po trenutnem predlogu pa na finančnem ministrstvu pričakujejo za 15 milijonov evrov pobranih davkov. Novi predlog prinaša za razliko od dosedanjega postopka, ko je moral zavezanec pridobiti izjavo o emisijski ustreznosti vozila in jo priložiti k napovedi za odmero davka, to, da se bodo podatki, ki so vsebovani v potrdilu o skladnosti motornega vozila, avtomatično prenesli v Fursov elektronski sistem. Po plačilu ali oprostitvi davka na motorna vozila bo imel registracijski organ dostop do davčne evidence, iz katere bo razviden podatek o plačilu oziroma oprostitvi davka.