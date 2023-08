Neizprosne številke: prodor iz Kitajske v Evropo je težak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MG Motors stavi na električne avtomobile kot je MG 4, a v Evropi so glavnino prodaje dosegli s poceni bencinskimi športnimi terenci. Njihov glavni adut je bil tako model ZS, ki je sicer na voljo tudi z električnim pogonom. Foto: Gregor Pavšič

Z izjemo znamke MG Motors, ki pa ima izrazito evropsko preteklost, so za zdaj kitajske avtomobilske znamke v Evropi potisnjene na rob prodajne statistike. Kaj je največja ovira za preboj Kitajcev na evropske ceste?

Med vsemi avtomobili s kitajskim poreklom, pri čemer ne upoštevamo evropskih znamk v lastništvu Kitajcev – tak primer bi bil na primer Volvo –, je za zdaj uspešna le ena. No, tudi v tem primeru gre za nekdanjo evropsko znamko, ki praznuje že sto let obstoja. MG Motors je bil nekoč steber britanske industrije, zdaj sodi pod okrilje kitajskega SAIC. Dejstvo, da ga marsikateri kupec še naprej dojema kot evropsko in ne kitajsko, bržkone tudi vpliva na njihove prodajne rezultate v Evropi.

MG Motors je letos prodal 36 tisoč modelov ZS, ki so bili zanimivi kot nizkocenovna možnost z bencinskim motorjem. Pav tako so prodali skoraj 25 tisoč hibridnih modelov ZS, ob tem pa še zavidljivih 30 tisoč električnih MG 4. MG je skupno v Evropi v prvem polletju prodal 104 tisoč avtomobilov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics.

Foto: Gregor Pavšič

Mnogi avtomobili povsem kitajskih znamk letos niso dosegli tisoč prodanih primerkov. Razvpiti BYD je prodal 2.498 modelov atto 3, Ora pa 1.021 vozil funky cat. Uspešnejša je bila znamka DR Automobiles, ki pa ima italijansko lastništvo. Pri štirih njihovih modelih se je letos prodaja že štela v tisočih. Podobno je bilo tudi z Geelyjevo znamko Lynk&Co, kjer so prodali skoraj 17 tisoč vozil 01.

In še nekaj primerov avtomobilov, ki jih poznamo tudi že iz Slovenije: Aiways je prodal 416 vozil U5, Dongfeng 335 vozil seres 3, Voyah sedem vozil free, Wey 18 modelov coffeee 01, Xpeng 34 P7, najuspešnejši model znanke Nio je bil ET5 z 272 prodanimi vozili.

Znamka Lynk&Co sodi pod okrilje Geelyja. Foto: Gregor Pavšič

Italijanska znamka DR Automobiles pod svojim imenom prodaja kitajske modele. Foto: Gregor Pavšič

Kitajski avtomobili v Evropi ne bodo tako poceni kot doma

Težava za kitajske znamke je njihovo dojemanje, višji uvozni stroški in v Evropi slabše razvit trg električnih avtomobilov. Na tem so znamke pustile svoj delež; med vsemi letos prodanimi električnimi avtomobili v Evropi jih je osem odstotkov pripadalo kitajskim znamkam, zadnja tri leta se je ta delež letno povečal za dve odstotni točki. Po študiji družbe Allianz pa v Evropo prihaja še več električnih vozil, samo do leta 2025 naj bi na trg vstopilo 11 novih avtomobilov iz Kitajske.

Povprečna cena novega električnega avtomobila na Kitajskem je bila lani 32 tisoč evrov, v Evropi okrog 56 tisoč evrov, so še pokazali podatki JATO Dynamicsa. Kitajske znamke bodo v Evropi avtomobile težko prodajale tako poceni kot doma; stroške višajo logistične operacije, varnostne zahteve, pa tudi težnje evropskih kupcev po večjih baterijah za daljše dosege.

BYD je v Evropi v prvem polletju prodal že skoraj 2.500 modelov atto 3. Foto: BYD

Kitajske proizvajalce čaka dolgotrajna gradnja zaupanja v poreklo znamk, kar so nekoč na lastni koži spoznali tudi proizvajalci avtomobilov iz Koreje. Nekateri, tak primer je Aiways, v Evropi ne želijo izpostavljati svojega kitajskega porekla. Ena izmed raziskav trga v Nemčiji je pokazala, da zelo majhen delež vprašanih sploh pozna nove kitajske znamke. Le 14 odstotkov vprašanih v nemški raziskavi je poznalo znamko BYD, ki je sicer največja na Kitajskem in je tam po 15 letih kot prva s prodajnega vrha zrinila Volkswagen.