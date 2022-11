Kako do skoraj novega vozila brez visokih stroškov?

Eno od področij, ki v veliki meri lahko vpliva na bolj trajnostno obliko mobilnosti, je zagotovo tudi kratkoročni najem vozil. Poleg okoljskih razlogov pa se posamezniki in podjetja odločajo za tako alternativno rešitev tudi zaradi želje po zmanjšanju oziroma optimizaciji stroškov.

Eno izmed lokalnih slovenskih podjetij, specializirano prav za kratkoročni najem, je Atet rent a car, ki je na trgu s svojimi storitvami in rešitvami mobilnosti prisotno že od leta 1996.

Foto: zasebni ATET arhiv, fotograf Alen H. @jackbeauregardph

Kratkoročni najem vozila do 30 dni je prava rešitev za poslovne poti ali občasno potrebo po vozilu, ko potrebujete vozilo, ki je povsem prilagojeno vašim trenutnim potrebam in s prav specifičnimi lastnostmi. Takšen najem je posebej primeren za podjetja, ki v svojem voznem parku nimajo tovrstnega vozila. Tudi za posameznike je kratkoročni najem vozil pogosto najustreznejša in najhitrejša rešitev.

Tovrstni najem je primeren, kadar morate opraviti večje število službenih poti, za prevoze na sejme, konference ali druge dogodke, v primeru družinskih potreb po večjem avtomobilu, kadar potrebujete nadomestno vozilo v primeru poškodbe svojega avtomobila oziroma drugih vozil v vašem voznem parku ali kot začasno vozilo do dobave vašega lastnega avtomobila. Morda pa vozilo potrebujete zgolj občasno in bi nakup lastnega avtomobila predstavljal preveliko investicijo za vas? Uporaba avtomobila kot storitev je ugodna rešitev za vse, ki pri svoji mobilnosti potrebujejo več fleksibilnosti in bolj predvidljive stroške.

Možnost najema vozil:

dnevni najem vozil,

tedenski najem vozil,

mesečni najem vozil,

večmesečni najem vozil.

Podjetja, ki so zavezana k bolj trajnostnemu poslovanju, se vedno pogosteje odločajo tako za storitev kratkoročnega najema vozil kot tudi za poslovni dolgoročni najem, ki ima ugodne vplive na poslovanje podjetja, saj se podjetje z najemom izogne visokim investicijskim stroškom, pa tudi stroškom za vzdrževanje, zavarovanje in registracijo.

Pri podjetju Atet ponujajo možnost kratkoročnega najema za fizične in pravne osebe. V njihovo ponudbo so vključeni avtomobili različnih priznanih znamk in modelov, tako osebna kot lahka gospodarska vozila – Volkswagen, Ford, Audi, Škoda, Seat, Toyota, Renault, Opel, Nissan in drugi. Med najemom se lahko odločite tudi za menjave različnih kategorij vozil.

Prednosti kratkoročnega obsega zajemajo:

Možnost najema za pravne in fizične osebe.

Bogat nabor najema vozil vseh znamk, tako osebnih kot lahkih gospodarskih vozil.

Najem novih vozil, v povprečju starih 6 mesecev.

Prevzem in vračilo vozila na lokaciji po vaših želji.

Možnost menjave različnih kategorij vozil.

Pestra ponudba dodatnih storitev, kot so dovoljenje za vožnjo v tujini, vinjeta za tujino, zelena ECO nalepka, navigacijska naprava, dodatni vozniki, vozilo s prostoročnim telefoniranjem in več.

Strokovna podpora uporabnikom 24/7 in asistenca z nadomestnim vozilom v primeru okvare ali nesreče.

Sprememba ali preklic rezervacije najema brez dodatnih stroškov

Foto: zasebni ATET arhiv, fotograf Alen H. @jackbeauregardph

Njihova vozila – v svojem voznem parku jih imajo približno 250 – so v povprečju stara pol leta, prevzem in vračilo vozila pa opravite na lokaciji po vaši želji. Vozila je mogoče prevzeti in vrniti v eni izmed štirih poslovalnic Atet, ki pokrivajo celotno Slovenija.

Kategorije vozil, ki jih ponuja Atet:

manjša vozila,

srednja vozila,

večja vozila,

SUV-vozila,

kombi potniška in tovorna vozila,

električna vozila.

Preverite vozni park podjetja Atet.