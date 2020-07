Kaj je novega na področju zavarovanja avta?

Oglasno sporočilo

Med epidemijo smo večinoma nakupovali online in s tem spremenili svoje navade. Zakaj ne bi poskusili prek spleta urediti še svojega zavarovanja za avto? Postopek informativnega izračuna je zelo enostaven. Do njega pridete le v nekaj korakih, in sicer tako, da v spletni sklepalnik vpišete karakteristike svojega avtomobila ter osebne podatke. Na voljo so vsa sodobna kritja stroškov avtomobila. Zavarovanje WIZ je zaupanja vredno prvo spletno zavarovanje v Sloveniji, svoja digitalna vrata pa je odprlo že leta 2012. Plačilo zavarovanja avtomobila uredite s kreditno kartico ali preko UPN, ponujamo pa vam možnost plačila tudi na obroke. Ves čas sklenitve vam je na voljo odzivna pomoč klicnega centra.

WIZ spletno zavarovanje za avto je rešeno v hipu. Prihrani vam čas in denar!

Kako do poletnega prihranka in darila ob zavarovanju avta?

Najtoplejši letni čas prinaša vročo akcijo za avto zavarovanje WIZ. Na spletni strani izpolnite enostaven obrazec in prejmete kodo za 20 evrov prihranka za WIZ Avto. Po sklenitvi zavarovanja pa prejmete še inovativni brezžični polnilec za telefon! Kodo za prihranek kmalu za tem prejmete na oddani e-mail. Čas za pridobitev omenjenih ugodnosti imate le še do 15. 7. 2020, koda za prihranek pa je veljavna vse do konca leta, zato vam bo prišla prav tudi, če vam zavarovanje ne poteče v tem mesecu.

Pomembno: zelena karta postaja bela

Z mesecem julijem 2020 se bodo zavarovancem postopoma začele izdajati enostranske belo-črne slovenske mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila. Zeleno karto po novem namreč nadomešča enostranska belo-črna karta. Pomembno za vas:

Zelena karta ne bo več zelena, saj se bo tiskala na bel papir, formata A4.

Hrbtno stran z zapisi podatkov o nacionalnih birojih nadomešča nova spletna stran www.cobx.org, kjer so navedeni vsi njihovi kontaktni podatki.

Sedaj boste ob sklenitvi WIZ Avto zavarovanja in nakupu zelene karte vse skupaj prejeli na svoj e-naslov.

in nakupu zelene karte vse skupaj prejeli na svoj e-naslov. Čeprav je uradni naziv poimenovanja zelene karte " mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila" , jo bomo pri zavarovanju WIZ še kar imenovali " zelena karta" .

, jo bomo pri zavarovanju WIZ še kar imenovali " . Od 1. julija 2020 bosta v Sloveniji veljavni obe verziji (dvostranske zelene in enostranske bele) mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila.

Spremembo barvne podlage bomo najkasneje do konca leta 2020 uvedle vse slovenske zavarovalnice.

S 1. januarjem 2021 se bo popolnoma opustilo siceršnje izdajanje dvostranskih zelenih kart na zelenem listu ter prešlo izključno na izdajanje enostranskih belih mednarodnih kart.

Prišli ste do konca članka! Hvala za vašo pozornost, zdaj pa hitro na WIZ-ovo spletno stran po ugodni informativni izračun cene vašega avtomobila. Ne pozabite oddati vlog še za super prihranek!

Naročnik oglasnega sporočila je Generali d. d.