Ghosn shujšan in v lisicah: Nisem kriv!

Njegov prvi javni nastop po aretaciji 19. novembra je na Japonskem pritegnil veliko pozornosti. Enega najbolj vplivnih avtomobilskih menedžerjev so na sodišče pripeljali vklenjenega, roke je imel zavezane z vrvjo, obut je bil v plastične natikače. Vidno shujšan in v obleki brez kravate je pred sodnikom Yuichijem Tado zavrgel obtožbe, navaja uradni povzetek dogodka s sodišča v Tokiu.

Ghosn: Obtožbe so neutemeljene

"Vedno sem delal pošteno in v svoji več desetletni karieri nisem bil obtožen kakršnekoli napake. Napačno sem obtožen in pridržan na osnovi neutemeljenih obtožb," je uvodoma v svoj bran povedal Ghosn. Zagovorov predvidoma ne bo spremenil poteka sodnega procesa, dal pa mu je priložnost javnega nastopa in povečanja javne podpore v njegovem primeru.

Sodnik Tada je pojasnil, da je v priporu zaradi begosumnosti in uničevanja dokazov. Po oceni sodišča je s svojim delovanjem Nissanu odvzel 1,85 milijona japonskih jenov oziroma okrog 15 milijonov evrov.

Nissan je rešil pred bankrotom

Ghosn je nadaljeval s svojo predanostjo do Nissana. Kot predsednik ga je prevzel leta 1999, ko je imel več kot 16 milijard evrov dolga. Takrat so prodali 2,5 milijona avtomobilov letno. Pred dvema letoma so jih z dobičkom prodali že 5,8 milijona.

"Te dosežke je omogočila izjemna ekipa sodelavcev po celem svetu. Zame so bili kot družina," je dodal Ghosn. Njegovi trije odvetniki Motonari Otsuru, Go Kondo in Masato Ošikubo bodo v Tokiu pripravili javno tiskovno konferenco in opozorili na njegov primer.

Veliko zanimanja za Ghosnov primer v Tokiu:

