Kako psa zaščititi pred bolhami in klopi na naraven način?

Letošnje leto je prava zakladnica zunanjih zajedavcev, med katerimi so vsekakor najbolj nevarni klopi in bolhe. Ne le, da ti paraziti povzročajo neprijetno srbenje vašega kosmatinca, ampak so tudi nevarni prenašalci številnih bolezni. Na bolšji ugriz so nekateri psi celo alergični, kar lahko povzroči nenadzorovano praskanje celotnega telesa, ne le mesta ugriza. Zaščita pred zunanjimi zajedavci je torej nujna oprema, kakšno pa boste izbrali, je seveda odvisno od vas. Vsi pasji lastniki želimo le najboljše za svojega psa, kar pomeni izbrati zaščito pred zunanjimi zajedavci, ki bo učinkovita in bo imela čim manj negativnih vplivov za našega psa.

Zakaj izbrati naravna sredstva proti zunanjim zajedavcem?

Preverjena naravna sredstva proti bolham, klopom in komarjem so varna in učinkovita ob pravilni uporabi. Psi so družinski člani, ki sobivajo z nami, si z nami delijo življenjski prostor in se prepogosto znajdejo na našem kavču. Naravna sredstva proti zunanjim zajedavcem so varna za pse, za nas in naše otroke ter seveda za okolje.

Naravna sredstva so še posebej primerna za občutljive pse, pse s pogostimi prebavnimi težavami in za alergične pse. Kar nekaj je psov, ki se odzovejo z reakcijo na koži, na mestu nanosa kemičnega preparata ali z nenadnimi prebavnimi težavami (najpogosteje drisko). Različne ampule, ovratnice in tablete vsebujejo različne učinkovine, na katere so lahko nekateri psi preobčutljivi.

Naravne snovi, kot so neem olje, olje čajevca, česen, limona, eterično olje cedre, olje črne kumine, kokosovo olje in še številne druge rastline ter olja, so že vrsto let poznane kot zelo učinkovite pri odganjanju in zatiranju zunanjih zajedavcev. Tukaj je treba poudariti, da je treba uporabljati preverjene izdelke, kjer so navedena navodila za uporabo in kjer so posamezne sestavine zastopane v ustreznih razmerjih.

Kako na naraven in neinvaziven način nad bolhe in klope?

1. Skrb za zdravje in močan imunski sistem psa

Imunsko šibkejše živali so bolj podvržene klopom, komarjem in drugim zunanjim zajedavcem, zato je zelo pomembno, da okrepite imunski sistem psa. To seveda naredite z ustrezno naravno hrano, v pomoč pa so vam lahko različni prehranski dodatki.

Canis Plus kapljice proti bolham in klopom so sestavljene iz jojobinega olja, neem olja, olja sivke in olja čajevca. 2. Redna in dosledna naravna zaščita

Naravna zaščita potrebuje določen čas, da začne delovati, nato pa je pomembno vzdrževanje. Canis Plus kapljice proti bolham in klopom nanašamo na notranjo stran uhlja (ne v ušesni kanal) prve tri tedne vsak dan, nato pa zadostuje nanos od 2- do 3-krat na teden.

3. Pregledovanje psa

Pregledovanje psa, ali ima kakšnega klopa ali bolhe, je izrednega pomena, saj lahko le na tak način pravi čas odreagirate. Pregledovanje psa je nujno, ne glede na to, ali se boste odločili za sintetično ali naravno zaščito. Še posebej pozorno preglejte ušesa, vrat in predele telesa, kjer je koža tanjša.

Kapljice, razpršilo in šampon se proti zunanjim zajedavcem kot trije mušketirji preverjeno borijo že več kot 20 let. Učinkovitost naravnih sredstev proti zunanjim zajedavcem

Zavedati se moramo, da nobeno kemijsko zaščitno sredstvo in nobeno naravno sredstvo ni 100-odstotno učinkovito na vsakem psu. Kot ste že sami lahko ugotovili, vašemu psu ustreza in pomaga nekaj, sosedovemu pa popolnoma nekaj drugega.

Zmeraj je treba začeti pri naravi, torej pri naravnih sredstvih. Preverjeni naravni izdelki ob pravilni uporabi psu nudijo ustrezno zaščito pred zunanjimi zajedavci in so hkrati neškodljivi za psa, ljudi in okolje.

Naravna sredstva je zaželeno uporabljati v kombinaciji in se na tak način iz vseh mogočih zornih kotov zoperstaviti zajedavcem. Zraven Canis Plus kapljic lahko uporabite še Canis Plus razpršilo, ki ga nanesete v nasprotni smeri rasti dlake in na tak način še dodatno odganjate parazite, saj je razpršilo sestavljeno iz ekstrakta borovih strženov, neem olja in olja čajevca. Za splošno nego kože in dlake uporabite Canis Plus šampon, ki vsebuje vrsto naravnih sestavin, med drugim tudi citronelo in limonsko travo, ki odganjata komarje in druge zajedavce.

