Za vstop v Benetke letos ne bo več treba plačati

Nedelja je bila zadnji dan letos, ko so enodnevni obiskovalci morali plačati za vstop v Benetke. Do konca leta vstopnine ne bodo več zaračunavali.

Od ponedeljka pa vse do konca letošnjega leta bo vstop v Benetke spet brezplačen za vse, tudi za enodnevne obiskovalce. Enodnevne vstopnice so letos zaračunavali 60 dni od aprila do konca julija, skupno pa s tem zaslužili pet milijonov evrov, ki jih je vplačalo 650 tisoč obiskovalcev, so sporočile beneške mestne oblasti.

Ob tem so sporočili tudi, da so letos opazili pomemben vpliv uvedbe enodnevnih vstopnic: ob dnevih, ko je bila v preteklih letih največja gneča, je bilo letos obiskovalcev manj.

Prihodnje leto bodo plačljiv vstop za enodnevne obiskovalce znova uvedli, niso pa še razkrili koledarja dni, ko bo treba plačati. Po poročanju portala Venezia Today je pričakovati, da bo plačljivih dni več kot letos.