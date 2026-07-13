V priljubljenem italijanskem kraju uvedli strožja pravila oblačenja za obiskovalce

Italijanska vasica Varenna ob vzhodni obali jezera Como je uvedla strožja pravila oblačenja za obiskovalce. Turistom je po novem prepovedano sprehajanje po javnih površinah, trgovinah in ulicah brez majice ali zgolj v kopalkah, kršiteljem pa grozijo globe od 50 do 200 evrov.

Varenna, ki ima manj kot 700 prebivalcev, je v zadnjih letih postala ena najbolj obiskanih destinacij ob jezeru Como. Zaradi vse večjega števila turistov so lokalne oblasti sprejele vrsto omejitev, s katerimi želijo zmanjšati gnečo, hrup in neprimerno vedenje obiskovalcev.

Prepoved sprehajanja brez majice ali zgolj v kopalkah ne velja za plaže, pomole in pristanišča, kjer so kopalke še naprej dovoljene. Namen novih ukrepov je ohraniti urejen videz kraja in izboljšati kakovost življenja domačinov.

Med novimi ukrepi je tudi ta, da turistične skupine ne smejo šteti več kot 25 oseb, obiskovalce pa pozivajo tudi, naj se ne zadržujejo na ozkih ulicah in pešpoteh, saj s tem ovirajo gibanje drugih. Izjema so šolske ekskurzije, izobraževalne skupine in mladinske cerkvene skupine.

Dodatno so turističnim vodnikom prepovedali uporabo zvočnikov in drugih naprav za ojačitev glasu med vodenimi ogledi, s čimer želijo zmanjšati hrup v zgodovinskem središču.

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Župan: Kakovost življenja ne sme trpeti zaradi turizma

Župan Varenne Mauro Manzoni je ob uvedbi novih pravil poudaril, da kraj z veseljem sprejema obiskovalce z vsega sveta, vendar ne na račun domačinov.

"Varenna je čudovita vasica in ponosni smo, da vsako leto pozdravimo več sto tisoč obiskovalcev z vsega sveta. Vendar kakovosti življenja naših prebivalcev ne moremo žrtvovati na oltarju množičnega turizma."

Po njegovih besedah želijo z novimi ukrepi ohraniti značaj kraja, ki slovi po romantičnem vzdušju, slikovitih hišah ob jezeru, zgodovinskih ulicah in urejenih vrtovih.

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Vse več italijanskih mest uvaja strožja pravila za turiste

Varenna ni edina italijanska destinacija, ki je zaradi vse večjega turističnega obiska uvedla strožje predpise. Sorrento je leta 2022 uvedel globe od 25 do 500 evrov za sprehajanje po mestu v kopalkah, saj so tamkajšnje oblasti želele preprečiti, kot so zapisale, neprimerno vedenje, ki moti tako domačine kot druge obiskovalce.

Podobne ukrepe so sprejeli tudi v Portofinu, kjer lahko obiskovalci zaradi zadrževanja na najbolj obremenjenih območjih plačajo kazen do 275 evrov. V Benetkah so leta 2024 omejili velikost turističnih skupin na največ 25 oseb ter prepovedali uporabo zvočnikov in predvajanje glasbe med organiziranimi ogledi.

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