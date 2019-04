Ideja za prvomajske počitnice: v v gorički vulkan

Za majhne radovedneže in vse tiste, ki bi radi Prekmurje spoznali še z malo drugačnega zornega kota. Spustite se v njegovo podzemlje in spoznajte skrivnosti, povezane z vulkanom, ki je tam bruhal pred tremi milijoni let. Vstopite v čudoviti svet Vulkanije.

Prvomajske počitnice so idealen čas, da preživimo nekaj kakovostnega časa s svojimi najbližjimi, tudi tako, da se zabavamo in obenem odkrivamo zanimive skrivnosti naše dežele. Takšno izkušnjo boste doživeli v Doživljajskem parku Vulkanija.

Krater vulkana je imel premer približno en kilometer in Doživljajski park Vulkanija je na delu tega kraterja. Imel je prav posebno lijakasto obliko in bil zelo eksploziven.

Kaj je Vulkanija?

Doživljajski park Vulkanija stoji pri Gradu na Goričkem, na območju, kjer je še pred tremi milijoni let bruhal pravi vulkan, pravzaprav zadnji na tem območju Slovenije. V Vulkaniji so ga ponovno oživili in njemu v čast zgradili park, ki uprizarja čas, ko je vulkan še vedno kazal vse svoje čare.

Na pot skozi park vas bo pospremil Oli, simpatičen krtek, ki vam bo pokazal podzemni svet Vulkanije. Obiskovalci boste najprej spoznali vulkane, njihovo delovanje in posledice. Na posebni vulkanski mizi se boste lahko preizkusili v igranju vulkanskih igric. Po lavini cevi se boste sprehodili do Olijeve votline: na poti boste morali skozi padajočo lavo, nato pa boste še skozi stereoskopski 3D-film s posebnimi učinki spoznavali nastanek vesolja in življenja na Zemlji ter doživeli izbruh goričkega vulkana. Pot boste nadaljevali po podzemnem rovu, kjer boste lahko otipali prave geode, se fotografirali z Olijem, nato pa se z dvigalom spustili v središče vulkana.

Vrhunec obiska je neverjetno tridimenzionalno potovanje 6.000 metrov v globino, kjer vas bo čakalo vroče vulkansko ognjišče, od koder se boste morali rešiti. Vendar brez skrbi: junak Oli vas bo s svojim starim vlakom rešil in vas varno pripeljal na površje.

Vulkansko doživetje za vse generacije

Obisk je zelo doživet in poučen, primeren za šolske skupine, družine z otroki, skupine odraslih in individualne goste vseh starosti. Je edinstveno vulkansko doživetje s pomočjo sodobne interaktivne interpretacije. Ogled Vulkanije traja 1,5 ure in je voden.

Zanimiva izkušnja je tudi obisk geološkega muzeja, kjer boste lahko od blizu spoznavali različne kamnine in na splošno naravne posebnosti Goričkega. Posebnost tega območja je kristal olivin, ki ga v Sloveniji najdemo samo pri Gradu na Goričkem. Priporočamo tudi kamnolom bazaltnega tufa, vulkanske kamnine, v kateri se skrivajo kristali olivina. Tu si lahko prek aplikacije Oli vulkan ogledate dva kratka filma o delu v kamnolomih in o olivinu. Izkoristite lahko tudi skupno vstopnico z gradom Grad in tako spoznate, kakšno je bilo življenje na gradu.

Posebna doživetja med prvomajskimi počitnicam

Med prvomajskimi počitnicami so za vse obiskovalce pripravili prav posebno ponudbo – vožnjo s cestnim turističnim vlakom do kamnoloma in nato po vulkanski pokrajini nazaj do Vulkanije. V kamnolomu boste z vodnikom spoznali vulkanske kamnine, iskali kristale olivina in si ogledali dva kratka filma. Vožnja se nadaljuje po panoramski poti z lepim razgledom po vulkanski pokrajini nazaj do Vulkanije.

Da si boste lažje organizirali svoj izlet v Prekmurje, pa še pomemben podatek: Vulkaniija bo med prvomajskimi prazniki za vas odprta vse dni, tudi v ponedeljek, 29. aprila, med 10. in 18. uro. Priporočamo, da si rezervirate termin ogleda, pokličite 02 553 10 00.

Na počitnice v Prekmurje

Ne samo v Vulkanijo, izkoristite pot v Prekmurje za večdnevno raziskovanje dežele, ki ponuja veliko možnosti za zabavo in odkrivanje okolice. Uživate lahko v tamkajšnjih termalnih bazenih, kolesarite po slikovitih gričih ali preprosto uživate v prijaznosti Prekmurcev in ob njihovi vrhunski kulinariki.

