Do izvira Soče nič več brezplačno, a bo pot veliko varnejša

Izvir Soče je ena od najbolj priljubljenih izletniških točk v Posočju, a je pot do njega za neizkušene pohodnike zahtevna, celo nevarna. To naj bi se še letos spremenilo – pot do izvira bodo uredili in naredili varnejšo, odtlej pa bo treba za dostop do točke, kjer Soča začne svojo pot, tudi plačati.

"Med obiskovalci izvira je planincev s potrebnim znanjem in izkušnjami le za vzorec." Foto: Boris Pretnar (www.slovenia.info)

"Trenutna pot do izvira Soče, ki jo je opremilo Planinsko društvo Jesenice, je sicer po planinskih standardih primerno opremljena, vendar spada v najzahtevnejšo kategorijo zavarovanih plezalnih poti in je zato neprimerna za trenutno strukturo obiskovalcev," nam je povedal Janko Humar, v. d. direktorja zavoda Turizem Dolina Soče.

Med obiskovalci imajo le redki dovolj izkušenj za takšno pot

Ocenjujejo, da izvir Soče letno obišče več kot 30 tisoč obiskovalcev. "Med obiskovalci izvira je planincev s potrebnim znanjem in izkušnjami le za vzorec, vse preostalo so običajni turisti, ki se v zahtevnem gorskem okolju ne znajo primerno obnašati. Ker se tudi planinci zavedajo te težave, smo se s prejšnjim upravljavcem PD Jesenice in PZS jeseni 2016 dogovorili, da jo predajo v upravljanje našemu zavodu," je pojasnil Humar in dodal, da je bilo na tem območju "do zdaj kar nekaj nesreč, vendar še vedno relativno malo glede na veliko število obiskovalcev".

Ko bo pot urejena, bo varna tudi za neizkušene

Pot do izvira želijo še letos urediti tako, da bo kar se da varna za vse obiskovalce. "Naredili in zavarovali bomo razgledišča, izogibališča, varnostne ograje; jeklenico na plezalnem delu bomo zamenjali s stopnišči in podesti, kar bo omogočalo varen prehod tudi neizkušenim obiskovalcem," je naštel Humar, ki upa, da jim bo načrte uspelo uresničiti še letos.

Jezerce, kjer na dan privre Soča. Foto: Boris Pretnar (www.slovenia.info) "Trenutno je izvir globoko pod plazovino in dela niso mogoča, med poletno sezono je preveč obiskovalcev, tako nam ostane samo jesenski čas. Če bodo vremenske razmere dopuščale, bo projekt končan do konca koledarskega leta," je povedal.

Uvedli bodo vstopnino

Z ureditvijo poti do izvira Soče bodo uvedli tudi vstopnino. "Z njo nameravamo pokriti stroške ureditve in zagotoviti nadaljnje tekoče urejanje ter vzdrževanje poti," je pojasnil Humar in dodal, da se je podobna ureditev Tolminskih korit, ki jih prav tako upravlja zavod Turizem Dolina Soče, izkazala za zelo pozitiven ukrep. "Tolminska korita so eden najboljših primerov organiziranega pristopa in upravljanja poti na območju naravne znamenitosti v Sloveniji. Zelo konkretne izkušnje želimo prenesti naprej na izvir Soče in morebiti še katero izmed turističnih atrakcij v dolini."