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Avtor:
M. P.

Sobota,
1. 8. 2026,
15.15

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek
Naj planinska koča Naj planinska koča GRS PZS gore hribi pohodništvo gorska nesreča Julijske Alpe

Sobota, 1. 8. 2026, 15.15

24 minut

Opozorilo planincev na vrhuncu poletne planinske sezone

GRS in PZS opozarjata na krušljivost skale in vročino

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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pohod na Kanjavec | Sredi Julijskih Alp. | Foto Matej Podgoršek

Sredi Julijskih Alp.

Foto: Matej Podgoršek

Poletna planinska sezona je na vrhuncu, previdnosti v gorah in smotrnosti pri izbiri destinacije pa mora biti še več kot običajno (še posebej nad 2.500 metri v povsem skalnatem terenu). Na Planinski zvezi Slovenije skupaj z Gorsko reševalno zvezo Slovenijo opozarjajo, da je v visokogorju letos teren zelo krušljiv, obremenjenost našega telesa pa še dodatno krepi vročina. V zadnjih dneh je bilo nemalo gorskih nesreč.

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Stenar | Foto: Matej Podgoršek Stenar Foto: Matej Podgoršek Ne le ob koncih tedna poleti je veliko planincev v gorah tudi med delovnim tednom in tako imajo gorski reševalci vse dni veliko dela. Samo ta petek so posredovali kar osemkrat: Kriški podi, Stenar (poškodba ob padcu), Kobarid; planina Javorca (padec padalcev), Triglav, Kugijeve police (plezalca zašla v težak, krušljiv teren), Vitranc (poškodba ob padcu), Kamniški vrh (poškodba ob padcu), Triglav, dolga Nemška smer (odlom skale).

Na Planinski zvezi Slovenije so skupaj z Gorsko reševalno zvezo Slovenije opozorili predvsem na krušljivost skale in vročino.  "Letos GRZS beleži veliko število intervencij zaradi skalnih podorov in padajočega kamenja. Bodite še posebej pozorni na možnost proženja kamenja. Pred vsakim korakom preverite stabilnost skale in stopajte previdno. Ob morebitnem sproženju kamenja ali skale takoj glasno opozorite ljudi pod seboj, da se lahko pravočasno umaknejo," so zapisali na PZS. Izbira poti in ciljev mora biti tako letos še toliko bolj smotrna. Če nismo vajeni skalnatega visokogorja, gremo raje na nižje vrhove. Ne bo tam nič manj zanimivo.

pohod na Prehodavce in Malo Špičje Triglav Kanjavec | Foto: Matej Podgoršek Foto: Matej Podgoršek "Na pot se odpravite zgodaj, poskrbite za zadostno količino tekočine in izberite turo, ki ustreza vaši telesni pripravljenosti," je nasvet GRS in PZS na temo vročine. Tudi nad 2.000 metri je lahko ta čas 30 stopinj. Na pohodno turo je ta čas res treba pred šesto zjutraj, da vsaj do devetih dopoldne opravimo večino višinskih metrov. V nahrbtniku pa ne moramo imeti vsaj tri litre tekočine, najbolje vode ali soka zmešanega z vodo (alkohol v gore ne sodi). Zgodnja pot v gore je potrebna tudi zaradi nevarnosti popoldanskih neviht. Vreme je vse bolj nepredvidljivo, lahko se pooblači že ob devetih zjutraj, pa čeprav je bilo še ob šestih brez oblačka. "Pred odhodom v gore preverite razmere, dobro načrtujte pot in gora ne podcenjujte. Z odgovornimi odločitvami lahko preprečimo marsikatero nesrečo," dodajo na PZS.

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