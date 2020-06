Najbolj priljubljeni modni dodatki letošnjega poletja

Oglasno sporočilo

Modni dodatki imajo resnično velik vpliv na vaš videz, saj lahko izpopolnijo podobo ali pa jo uničijo, zato je vedno vredno poskusiti najti pravo torbico, čevlje in sončna očala. To je sicer velik izziv, zato smo za vas na enem mestu zbrali najbolj priljubljene modne trende, ki vas bodo spremljali to poletje in osvežili vaš slog.

Najbolj priljubljen nakit

Vse, kar je letos pomembno pri nakitu, so biseri in zlato. Biserni uhani, veliki okrogli uhani, več ogrlic v kombinaciji zlata in biserov, biserne lasnice in zapestnice, zlate verižice - izberite "statement" nakit, ki bo ustrezal vašemu slogu. Trend je zajel visoko modo in tudi cenejše blagovne znamke, tako da bo zagotovo dovolj izbire.

Trendovska sončna očala

Skoraj nič ne more dopolniti vašega videza tako, kot to lahko naredijo sončna očala, ki so v zadnjih sezonah postala nepogrešljiv kos. Letos bodo prevladovale aviatorke, pa tudi modeli z ogromnimi okvirji v slogu 70. let in očala s prosojnimi barvnimi lečami brez okvirjev v slogu Paris Hilton. Ne pozabite še na črna očala iz serije filmov Matrica.

Torbice, ki jih imajo to poletje vsi radi

Zagotovo se strinjate, da je začetek nove sezone odličen razlog za nakup nove torbice. Letos poleti bomo nosile torbice, ki spominjajo na trende iz preteklosti. Enako priljubljeni bodo modeli, ki so v modi že več let - to so praktične vrečaste torbice, ki se bodo razlikovale le v velikosti, dimenzijah ali obliki. Če že imate podoben model, potem veste, kako praktično je, ko se v torbo prilega vse, kar potrebujete za preživetje vročega poletnega dne. Poleg tega lahko v takšno torbico spravite tudi pametni telefon, brez katerega ne morete nikamor, slušalke, ličila in denarnico ter vse druge malenkosti, ki jih potrebujete.

Če nočete zamuditi glavnega trenda sezone, ne pozabite kupiti pletene torbe ali košare, ki je lani zavzela ulice modnih metropol in tam ostaja še letos.

Poletne rute v nepričakovani izdaji

Številne poletne šale in rute bomo letos nosili na popolnoma nepričakovanih mestih. Namesto da bi jih nosili okoli vratu, jih lahko privežemo na ročaje torbice. Če sklepamo po najbolj priljubljenih modnih blogerkah, bomo uporabili pisane svilene šale ter tako dopolnili in popestrili videz torbic. Z ruto lahko popestrite tudi elastiko za čop ali pa jo uporabite namesto obroča za lase.

Nikamor brez klobuka ali kape

Letos so v modi tudi klobuki in kape. Če iščete nov trendovski modni dodatek, ki bo obenem zaščitil vaš obraz pred soncem, pred odhodom na morje na svoj nakupovalni seznam dodajte slamnik ali klobuček. Za kanček ekstravagance in izvirnosti izberite čudaški potisk ali neonsko barvo. Najbolj bo izstopal oranžen klobuček, izbirajte pa še med preostalimi živimi barvami, kot so rdeča, rožnata, rumena, zelena in modra.

Naročnik oglasnega sporočila je Ceneje d.o.o.