Black Friday – Izbrali smo 5 najboljših ponudb v Sloveniji!

Oglasno sporočilo

Black Friday se je, hočemo ali nočemo, zelo hitro prikupil tudi slovenskim potrošnikom in nekateri že več mesecev z nakupi odlašajo, zato da bi si priborili višje popuste. Ker pa je ponudba tako obširna, da že težko ločimo kateri popusti so pravi in kateri ne, smo se potrudili in za vas izbrali 5 trenutno najboljših ponudb iz različnih kategorij!

Pri iskanju najboljših Black Friday ponudb smo upoštevali nekaj parametrov:

Višina popusta

Zanimivost ponudbe

Raznolikost ponudbe

Hitrost in cena dostave v Sloveniji

Zanesljivost trgovca

Glede na zgornje parametre je tukaj 5 najboljših Black Friday ponudb leta 2020:

1. Božične lučke – Pametne LED lučke Loco Christmas Lights (do -50% popusta)

Ena od slovenskih spletnih trgovin, ki je dobila »Black Friday preobleko« je popularna spletna trgovina Loco Shark. Iz njihove ponudbe smo kot najbolj zanimiv artikel izbrali pametne LED božične lučke z imenom Loco Christmas Lights.

Gre za božične lučke, ki jih namestite na svojo božično jelko, nato pa s pomočjo priložene aplikacije njihove barve in vzorce upravljate kar preko svojega mobitela. Te pametne božične lučke lahko povežete tudi s svojo priljubljeno glasbo na mobitelu in svojo smreko spremenite v pravo disko kroglo, ki bo utripala po ritmu vaše glasbe.

Glede na odzive strank, ki so izdelek naročile že sedaj in so nad njim popolnoma navdušene, bo tole zagotovo eden od hit artiklov letošnjega decembra. Zato se splača izkoristiti Black Friday ponudbo, v kateri lučke ponujajo s popusti do -50% in z brezplačno dostavo!

Božične lučke lahko naročite na tej spletni strani (klik) ali telefonu 07 600 3005.

2. Magic Xmas Tree - Čarobna samorastoča jelka (-42% popusta)

Black Friday ponudbe kraljujejo tudi pri naši verjetno najbolj znani spletni trgovini Mimovrste. Iz množice artiklov, ki so ponujeni po akcijski ceni smo izbrali najbolj inovativno božično darilce, ki bo zagotovo navdušilo tako vaše otroke kot vas same – Čarobno samorastočo jelko!

Čarobna jelka je majhno drevesce iz trajnostnih materialov, ki jo sestavite skupaj z otroci, nato pa jo zalijete s posebno čarobno tekočino, ki je priložena. Že po parih urah začne jelka poganjati in spreminjati barve kar pred vašimi očmi! Oglejte si priloženi posnetek:

Navdušite svoje otroke in naročite čarobno jelko pri Mimovrste že danes – nahaja se na tem naslovu (klik). Danes v Black Friday akciji za samo 19,99€ in z brezplačno dostavo!

3. Zaščitne 3-slojne maske – 50 kosov (od -70% do -76% popusta)

Tudi nam se občasno zazdi, da že težko kakšen članek mine brez pisanja o korona virusu in zaščitnih maskah. A vendarle gre za priložnost, ki jo ne bi smeli izpustiti.

Podjetje DTM Natura d.o.o., specializirana trgovina z medicinskimi pripomočki, se je odločila, da ob Črnem petku ponudi svoje 3-slojne zaščitne maske s kar 70-76% popustom.

Kot so nam potrdili sami, so cene materialov za izdelavo mask, posledično nabavne cene zaščitnih mask, v zadnjih tednih padle za skoraj 10-kratnik prejšnje cene, zato so se odločili, da v skladu s tem tudi sami znižajo ceno na resnično nizko raven.

V Black Friday akciji vam ponujajo 50 kosov zaščitnih trislojnih mask preverjenega dobavitelja za le 14,99 eur, v ceno pa je zajeta tudi brezplačna dostava, ki jo mnogi drugi trgovci računajo povprečno med 3 in 5 eur. Ta akcijski paket lahko naročite s klikom na to povezavo: LocoNatura.com

Zdaj resnično več nimamo izgovora za nošenje pralnih mask, ki so neučinkovite, na kar smo pred nekaj dnevi pisali tudi sami in na kar so opozorili tako strokovnjaki kot tudi vlada. Ali bodo kmalu tudi edine, ki bodo zakonsko ustrezne in predpisane, ne želimo uganjevati, a zagotovo vemo, da vas ščitijo bolje kot marsikatere druge.

4. Loco Santa Balls – Božičkova jajca oz. okraski, ki jih priporoča sam Božiček (do -57% popusta)

Tole je božični okras, ki zagotovo nikogar ne bo pustil ravnodušnega. Z razlogom so o njem pisali celo v Cosmopolitanu in Playboyu, popolnoma je navdušil domače in tuje influencerje, na Škotskem pa so 30.000 takšnih okraskov prodali v nič več kot 82 sekundah!

Loco Santa Balls so božični okraski, ki vsebujejo različne mamljive pijače in jih zato na svojo božično jelko obeša tudi sam Božiček. Ta je tudi postavil spletno stran LocoSantaBalls.com ter na njej ponudil različne variacije svojih »jajc«.

Ne glede na to, ali imate raje gin ali vodo - to je izdelek, ki letos ne sme manjkati na vaši božični jelki! Naročite jih s klikom na tole stran, kjer lahko tudi preverite zakaj je to izdelek, ki se vsako leto razproda že pred decembrom!

Pohitite – trenutno v Black Friday akciji za naročilo Loco Santa Balls prejmete do -57% popusta in brezplačno dostavo!

5. PostQuam Unique TripleAction – Vrhunska krema proti gubam (do -60% popusta)

Za konec še nekaj iz sveta kozmetike. Večina žensk (in tudi nekateri sodobni moški!) srednjih let sanja o tem, da bi enkrat preizkusila vrhunsko profesionalno kozmetiko. In ravno danes se je pokazala izredna priložnost.

Španski »kozmetični gigant« PostQuam Professional se je v Black Friday akciji odločil ponuditi enega svojih najbolj znanih izdelkov, kremo proti gubam PostQuam Unique TripleAction, tudi končnim uporabnikom po posebni Black Friday ceni!

Na strani www.PostQuam.org tako danes ponujajo različne pakete, med katerimi izstopata paketa 1+1 gratis, v kateri prejmete 2 kremi za ceno ene (in brezplačno poštnino) in celoten komplet 2 krem, gela za čiščenje in micelarne vodice PostQuam, ki ga ob brezplačni poštnini ponujajo za samo 69,19 eur.

To je vaša priložnost, da si končno enkrat naročite pravi kraljevski tretma. In ne pozabite – krema PostQuam Unique je bila v medijih oglaševana kot najboljša krema proti gubam!

Vsebino omogoča DTM Natura d.o.o.