Oven

Narasla bo želja po uspehu, vzporedno s tem pa tudi sovraštvo, do določenih poslovnih partnerjev in sodelavcev. Prenagljene odločitve bi vam lahko povzročile veliko težav. Manj se posvečajte materialnemu zadovoljstvu, več pa tistemu, kar vas čustveno in duhovno izpopolnjuje.

Bik

V ljubezni boste danes boljše volje. Vezani boste odkrili čare svojega partnerja. Prav je, da se pogovorita o težavah, ki jih imata kot par, saj bosta samo tako lahko gradila na kakovostnejšem odnosu. Samski boste danes družabni, toda ne pričakujte nenadnih sprememb.

Dvojčka

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.

Rak

Danes se boste posvečali samo delu. Bodite previdni, da se ne boste opekli pri odnosih z bližnjimi, ki menijo, da jih zanemarjate. Res je tako. Danes se boste vrgli v delo, saj boste želeli napredek takoj, morda že danes. Ne hitite. Včasih ste preveč zaletavi. Prav je, da se zavedate, da vsaka sprememba potrebuje svoj čas.

Lev

Finančna situacija bo stabilna in bo še naraščala. Lahko se boste posvečali stvarem, ki so vam pomembne in ki si jih prej niste mogli privoščiti. Danes boste tudi izjemno uspešni pri zapletenih in dolgočasnih zadevah, s katerimi se že dalj časa ukvarjate. Čeprav do sedaj niste našli uspešnih rešitev, se bodo stvari spremenile na bolje.

Devica

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše poslovno ali zasebno življenje. Dovolj ste sposobni, da mislite s svojo glavo.

Tehtnica

Vezani se boste lahko danes pričeli obračati za drugimi predstavniki nasprotnega spola. Premislite, ali si tega zares želite, saj si morate priznati, da lahko vaše razmerje na tak način le tone. Čas je, da premislite o tem, kako ukrepati. Samski, vzemite si prost večer in si odgovorite na vprašanja, ki si jih postavljate globoko v sebi.

Škorpijon

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in kariere vaših sodelavcev.

Strelec

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Kozorog

Danes vas bodo drugi ustrahovali, ker kar naprej iščete njihovo odobritev. Pripravite se na stres, do prepirov bo prihajalo tudi med vami in vašim partnerjem. Partner vam bo želel predstaviti vaš potencial. Ne vzemite tega kot kritiko, drugi v vas vidijo le več potenciala. Prisluhnite jim in mogoče boste razumeli, kaj vam želijo povedati.

Vodnar

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo. Poskrbite tudi za sprostitev. Pojdite na kakšno masažo ali sprehod, predvsem pa posvečajte svojemu zdravju več pozornosti, kot ste jo do sedaj.

Ribi

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja in počutja.